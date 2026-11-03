به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری صبح امروز سه شنبه در همایش روز جهانی غذا، غذای سالم را یکی از عوامل مهم پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر عنوان کرد و اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از ظرفیت استادان، محققان و امکانات اجرایی خود از صنایع غذایی استان برای تولید محصولات باکیفیت‌تر، سالم و دارای قابلیت صادرات حمایت می‌کند.

ضرورت توسعه کمی و کیفی صنایع غذایی

وی با اشاره به پیشرفت صنایع وابسته به غذا در لرستان افزود: در این حوزه اتفاقات خوبی رخ داده که با گذشته قابل مقایسه نیست، اما همچنان برای افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت محصولات، اقدامات بیشتری مورد نیاز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تقویت صنایع غذایی علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند بخشی از نیازهای استان را تأمین کند، گفت: تحقق این هدف نیازمند همراهی و حمایت همه مسئولان است.

ارتباط الگوی تغذیه با بیماری‌های غیرواگیر

امیری مشکلات قلبی و عروقی و سرطان‌ها را از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر در کشور پس از حوادث ترافیکی برشمرد و بیان کرد: مواد غذایی در کنار فوایدی که دارند، ممکن است حاوی ترکیبات خطرناکی باشند که زمینه ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر و مهلک، از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ارتباط مستقیم ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر با سبک زندگی مردم افزود: رژیم غذایی بخش مهمی از سبک زندگی و عادت‌های روزمره افراد است و نوع و میزان مواد غذایی مصرفی می‌تواند در بروز بسیاری از مشکلات حوزه سلامت نقش داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اهمیت کمیت و کیفیت تغذیه تصریح کرد: الگوی دریافت کالری، پروتئین و ریزمغذی‌ها اهمیت زیادی دارد و در این زمینه، محققان و کارشناسان آموزش سلامت دانشگاه باید الگوهای تغذیه‌ای متناسب با شرایط کشور را تعریف و ارائه کنند.

ضرورت مطالعه درباره سرطان‌های گوارشی در لرستان

امیری سرطان‌های دستگاه گوارش را از سرطان‌های رایج در میان مردم استان دانست و گفت: پیشنهاد داده‌ایم مطالعه‌ای گسترده درباره سرطان‌های گوارشی انجام شود تا بتوانیم به شناخت دقیق‌تری از عوامل اصلی ابتلا و همچنین راهکارهای پیشگیری از این بیماری‌ها در استان دست پیدا کنیم.

تولید غذای سالم با اتکا به ظرفیت‌های استان

وی با اشاره به شرایط کشور در پی جنگ تحمیلی و تحریم‌ها اظهار کرد: در شرایط دشوار کنونی، ضروری است هر فرد در هر جایگاهی وظایف خود را به‌درستی انجام دهد تا بتوانیم محصولات غذایی سالم و باکیفیت در اختیار جامعه قرار دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به دسترسی عمومی به مواد غذایی اساسی در کشور گفت: در کشور ۹۰ میلیونی، دسترسی به مواد غذایی اصلی برقرار است و قیمت‌ها نیز مناسب است، هرچند تورم سال‌های اخیر مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است.

امیری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: این استان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی برخوردار است و سلامت محصولات کشاورزی آن اهمیت زیادی دارد؛ از این‌رو، تولید محصولات باکیفیت می‌تواند زمینه بهره‌وری بیشتر از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.