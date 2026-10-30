مظفری: پیگیر حل مشکلات مسکن مهر املش هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مظفری، عصر جمعه، در بازدید میدانی از مجتمع مسکن مهر این شهر، با حضور در جمع ساکنان و بررسی مشکلات و مطالبات آنان، اظهار کرد: رسیدگی به مسائل زیرساختی و تسریع در رفع مشکلات این منطقه ضرورت دارد.

فرماندار املش در این بازدید با اشاره به رویکرد مردم‌محور دولت و ضرورت حضور مسئولان در میان شهروندان تصریح کرد: حضور میدانی مدیران در مناطق مختلف و شنیدن مستقیم مطالبات مردم، زمینه‌ساز شناسایی دقیق مشکلات و پیگیری مؤثرتر برای رفع آن‌هاست و مدیریت شهرستان با جدیت در مسیر خدمت‌رسانی و حل مسائل شهروندان حرکت می‌کند.

وی با اشاره به طرح مشکلات ساکنان مسکن مهر در حوزه‌های مختلف زیرساختی افزود: مسائل مربوط به خرابی و اختلال در عملکرد آسانسورها، تأمین پایدار آب شرب و همچنین وضعیت هدایت آب‌های سطحی از جمله موضوعاتی است که باید با بررسی کارشناسی و همکاری دستگاه‌های مسئول برای رفع آن‌ها اقدام شود.

فرماندار املش با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: در خدمت مردم هستیم تا مشکلات برطرف شود و در همین راستا، دستگاه‌های متولی باید ضمن بررسی دقیق مسائل مطرح‌شده، راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای رفع مشکلات موجود را در دستور کار قرار دهند.

مظفری همچنین بر پیگیری مطالبات ساکنان و ضرورت ارائه راهکارهای ماندگار برای بهبود وضعیت زیرساختی مجتمع مسکن مهر تأکید کرد و گفت: همکاری شهرداری و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تسریع در روند رسیدگی به این مسائل باید صورت گیرد.

در جریان این بازدید، ساکنان مجتمع مسکن مهر نیز ضمن بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود، خواستار رسیدگی به وضعیت تأمین آب شرب، رفع اختلال آسانسورها و اصلاح سیستم هدایت آب‌های سطحی با هدف جلوگیری از بروز مشکلات و آسیب به زیرساخت‌های منطقه شدند.

گفتنی است در این بازدید، شهردار املش، مدیر بنیاد مسکن و نمایندگان ادارات برق، آب و ثبت اسناد و املاک، فرماندار شهرستان را همراهی کردند و هر یک در حوزه مسئولیت خود به بررسی مسائل مطرح‌شده و پاسخگویی به مطالبات شهروندان پرداختند.