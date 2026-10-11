به گزارش خبرنگار مهر،‌ حسین نگهدار بعدازظهر یکشنبه در بازدید از یک واحد گاوداری شیری ۴۰ رأسی با اشاره به جایگاه دامپروری در اقتصاد کشاورزی اظهار کرد: واحدهای تولید شیر علاوه بر نقش‌آفرینی در تأمین امنیت غذایی، در ایجاد اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد روستایی و تأمین مواد اولیه صنایع لبنی نیز سهم مهمی دارند.

وی افزود: شناسایی دقیق مشکلات و نیازهای دامداران از طریق بازدیدهای میدانی، زمینه تصمیم‌گیری کارشناسی و برنامه‌ریزی مؤثرتر برای پشتیبانی از تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر اهمیت انتقال دانش فنی به بهره‌برداران تصریح کرد: تعامل مستمر کارشناسان با دامداران می‌تواند به بهبود مدیریت پرورش، افزایش کارایی واحدها و استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت‌های موجود منجر شود.

نگهدار همچنین کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای بهره‌وری و تقویت توان تولید داخلی را از الزامات توسعه پایدار دامپروری دانست و گفت: حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری راهکارهای رفع موانع فعالیت آنان می‌تواند به حفظ سرمایه‌های بخش کشاورزی، تثبیت اشتغال و افزایش ارزش افزوده محصولات دامی کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با استفاده از ظرفیت کارشناسی و تخصصی خود، پیگیری مسائل دامداران و حمایت از استمرار تولید را در چارچوب وظایف و برنامه‌های اجرایی دنبال می‌کند.