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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

ضرورت حمایت از دامداران و افزایش بهره‌وری تولید شیر در مازندران

ضرورت حمایت از دامداران و افزایش بهره‌وری تولید شیر در مازندران

ساری - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر ضرورت رفع موانع تولید و پشتیبانی از دامداران، توسعه ظرفیت واحدهای دامپروری و افزایش بهره‌وری تولید شیر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حسین نگهدار بعدازظهر یکشنبه در بازدید از یک واحد گاوداری شیری ۴۰ رأسی با اشاره به جایگاه دامپروری در اقتصاد کشاورزی اظهار کرد: واحدهای تولید شیر علاوه بر نقش‌آفرینی در تأمین امنیت غذایی، در ایجاد اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد روستایی و تأمین مواد اولیه صنایع لبنی نیز سهم مهمی دارند.

وی افزود: شناسایی دقیق مشکلات و نیازهای دامداران از طریق بازدیدهای میدانی، زمینه تصمیم‌گیری کارشناسی و برنامه‌ریزی مؤثرتر برای پشتیبانی از تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر اهمیت انتقال دانش فنی به بهره‌برداران تصریح کرد: تعامل مستمر کارشناسان با دامداران می‌تواند به بهبود مدیریت پرورش، افزایش کارایی واحدها و استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت‌های موجود منجر شود.

نگهدار همچنین کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای بهره‌وری و تقویت توان تولید داخلی را از الزامات توسعه پایدار دامپروری دانست و گفت: حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری راهکارهای رفع موانع فعالیت آنان می‌تواند به حفظ سرمایه‌های بخش کشاورزی، تثبیت اشتغال و افزایش ارزش افزوده محصولات دامی کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با استفاده از ظرفیت کارشناسی و تخصصی خود، پیگیری مسائل دامداران و حمایت از استمرار تولید را در چارچوب وظایف و برنامه‌های اجرایی دنبال می‌کند.

کد مطلب 6974716

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