به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین با صدور فراخوانی، هم‌زمانی مراسم بزرگداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با رزمایش «جان‌فدا» را فرصتی برای نمایش همبستگی و مشارکت اقشار مختلف مردم دانست و از شهروندان برای حضور در این اجتماع دعوت کرد.

در این فراخوان، ۱۳ آبان به‌عنوان یکی از مناسبت‌های مهم تاریخ انقلاب اسلامی معرفی شده و به سه رویداد تاریخی این روز، شامل تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ اشاره شده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به تحولات منطقه و آنچه «جنگ تحمیلی سوم آمریکایی ـ صهیونیستی» خوانده، بر ضرورت حفظ وحدت ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرده است.

در ادامه فراخوان آمده است: هم‌زمانی ۱۳ آبان با رزمایش «جان‌فدا» فرصتی برای مشارکت جوانان، دانش‌آموزان، دانشگاهیان، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و دیگر اقشار جامعه فراهم می‌کند تا همبستگی و آمادگی خود برای دفاع از کشور را نشان دهند.

این شورا همچنین از مردم قزوین خواسته است با حضور گسترده در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و شهدا، پیام وحدت و همبستگی ملی را به نمایش بگذارند.

زمان و مسیر اجتماع جان‌فدا در قزوین

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین، این مراسم روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.

محل آغاز حرکت، مقابل مسجد امام حسن عسکری(ع) در شهرک کوثر قزوین است و شرکت‌کنندگان از این مسیر به سمت بلوار انصارالحسین(ع) و مقابل مجتمع رفاهی لاله حرکت خواهند کرد.



