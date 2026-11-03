حجت‌الاسلام حسین گروسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر حساسیت و اهمیت ویژه شرایط کنونی گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال فرق عمده و بنیادینی با سال‌های گذشته دارد چراکه جامعه ما ۲ نبرد سنگین پی‌درپی جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه رمضان را پشت سر گذاشته و هم‌اکنون در مرحله حساس «نه جنگ و نه صلح» قرار دارد و همین وضعیت ویژه می‌طلبد که حضور آحاد مردم در راهپیمایی باشکوه‌تر، هوشمندانه‌تر و پرشورتر از همیشه باشد.

وی با اشاره به لزوم تبیین مبانی تاریخی و منطقی روز استکبار ستیزی برای نسل جدید تصریح کرد: باید میان ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ و نبرد امروز دشمن پیوندی عمیق ایجاد کرد تا نوجوان و جوان ما احساس نکند این روز صرفا رویدادی تاریخی مربوط به گذشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند ادامه داد: در سال‌های پیش وقتی از ماهیت استکباری آمریکا سخن گفته می‌شد شاید دانش‌آموزان این مسئله را به شکل ملموس حس نکرده بودند اما ۲ جنگ اخیر به ویژه جنایت ددمنشانه و حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز روی پلید و بدون قناع استکبار را پیش چشم نوجوانان و جوانان عریان ساخت.

وی افزود: نسل جدید ما دوران دفاع مقدس را درک نکرده بود و روایات آن را تنها شنیده بود اما امروز دانش‌آموزان ما ذات پر از تکبر و جنایتکار آمریکا را با تمام وجود لمس کرده‌اند و ما در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال ثابت خواهیم کرد که دانش‌آموزان امروزی همان دانش‌آموزان بصیر و مجاهد سال ۱۳۵۸ هستند.

برنامه‌ریزی گسترده در ۱۶ نقطه شهری و روستایی نهاوند

حجت الاسلام گروسی به تشریح برنامه ریزی‌های همه جانبه هیئات مذهبی، مساجد و فعالان فرهنگی نهاوند برای برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان پرداخت و اظهار کرد: مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در ۴ نقطه شهری و ۱۲ نقطه روستایی شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد و با فراخوان‌های انجام شده هیئات مذهبی با پرچم‌های سرخ خون‌خواهی امام شهید و همراه داشتن نمادهای مقاومت و تصاویر شهدای گرانقدر به‌ویژه شهدای جنگ اخیر در این راهپیمایی حضور فعال خواهند داشت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی کاملی به تمام مجموعه‌ها انجام شده و در طول مسیرهای راهپیمایی، مواکب و غرفه‌های متعدد فرهنگی و پذیرایی برای خدمات‌رسانی به راهپیمایان برپا خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند از اجرای یک ویژه برنامه نمادین و کم‌نظیر در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال خبر داد و گفت: با همکاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نهاوند برنامه‌ای ویژه و متفاوت طراحی شده که در این برنامه ۱۶۸ دانش‌آموز از یک مدرسه نهاوند به نیت و به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب با کوله پشتی‌های خود در راهپیمایی شرکت می‌کنند و در جایگاه اصلی مراسم سرود همگانی و باشکوهی را اجرا خواهند کرد.

وی افزود: سخنران اصلی این مراسم باشکوه در جمع مردم ولایت‌مدار و دانش‌آموزان نهاوندی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی امام جمعه محترم نهاوند خواهد بود.