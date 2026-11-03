به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی احمدلو نماینده بدمینتون ایران در رقابت‌های انفرادی پسران بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ در سومین و آخرین دیدار خود در گروه B به مصاف ریتیک راسامستی از آمریکا رفت و در یک مسابقه نزدیک با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب حریف خود شد.



احمدلو در این دیدار هر دو گیم را با نتیجه مشابه ۲۱ بر ۱۹ واگذار کرد تا با وجود عملکرد قابل قبول در دو مسابقه نخست فرصت صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی را از دست بدهد.



نماینده ایران پیش از این در نخستین دیدار خود با نتیجه ۲ بر صفر و با امتیازهای ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۸ از سد نماینده غنا گذشته بود. او در دومین مسابقه نیز با نتیجه ۲ بر صفر و با امتیازهای ۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۱۹ نماینده موریس را شکست داده بود.



به این ترتیب احمدلو رقابت‌های خود را با ثبت دو پیروزی و یک شکست به پایان رساند و از راهیابی به جمع هشت بازیکن برتر بازماند.