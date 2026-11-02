محمدجواد فراهانی‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امیرعلی احمدلو، ملی‌پوش بدمینتون استان مرکزی و نخستین نماینده پسران ایران در تاریخ بازی‌های المپیک جوانان، نخستین مسابقه خود در این رویداد معتبر را با پیروزی پشت سر گذاشت.

وی افزود: احمدلو روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه در نخستین دیدار مرحله گروهی مقابل اوباپومبا آدومینتا از کشور غنا قرار گرفت و توانست در دو گیم متوالی با نتایج ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۸ به برتری برسد و شروع موفقی در این رقابت‌ها داشته باشد.

مربی بدمینتون استان مرکزی تصریح کرد: حضور در المپیک جوانان حاصل سال‌ها تمرین، تلاش مستمر و شرکت در رقابت‌های مختلف داخلی و بین‌المللی است و احمدلو با پشتکار و عملکرد فنی خود توانست سهمیه حضور در این میدان مهم ورزشی را به دست آورد.

فراهانی‌فرد با اشاره به سوابق بین‌المللی این ورزشکار بیان کرد: احمدلو طی سال‌های اخیر در رقابت‌های مختلف آسیایی و اروپایی، مسابقات قهرمانی جهان جوانان و تورنمنت‌های بین‌المللی حضور داشته و تجربه ارزشمندی کسب کرده است.

وی ادامه داد: کسب عنوان قهرمانی مسابقات بین‌المللی جوانان آذربایجان در سال ۲۰۲۶ و مدال طلای رقابت‌های جوانان سنگال از جمله افتخارات اخیر این ملی‌پوش جوان است که نقش مهمی در تقویت تجربه و آمادگی او برای حضور در المپیک جوانان داشته است.

مربی بدمینتون استان مرکزی با اشاره به شرایط گروه B مسابقات گفت: احمدلو در این مرحله با نمایندگانی از کشورهای آمریکا، غنا و موریس هم‌گروه است و روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه دومین دیدار خود را برگزار می‌کند.

فراهانی‌فرد تأکید کرد: رقابت در سطح المپیک جوانان نیازمند آمادگی جسمانی، تمرکز ذهنی و مدیریت شرایط مسابقه است و امیدواریم احمدلو با حفظ آمادگی و ارائه توانایی‌های فنی خود، بتواند در ادامه مسابقات نیز عملکرد موفقی داشته باشد.

وی حضور احمدلو در این رویداد را دستاوردی مهم برای بدمینتون استان مرکزی دانست و گفت: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد ورزشکاران جوان استان است و می‌تواند انگیزه‌ای برای شناسایی، پرورش و حمایت بیشتر از استعدادهای بدمینتون در رده‌های پایه باشد.

به گزارش مهر؛ چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار در سنگال برگزار می‌شود و رقابت‌های بدمینتون این رویداد تا ۱۴ آبان‌ماه جاری ادامه دارد.