به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی ظهر سه شنبه در برنامه هم‌اندیشی «از شکوه هگمتانه، تا دنیای شاد کودکانه» با اشاره به اهداف این رویدادها اظهار کرد: جشن برگ‌ریزان هگمتانه باید زمینه‌ساز نشاط اجتماعی برای شهروندان و از سوی دیگر موجب معرفی بهینه ظرفیت‌های گردشگری و رونق اقتصادی استان شود.

وی با تاکید بر اینکه حوزه گردشگری همدان بسیار متنوع و متکثر است، افزود: معرفی مطلوب این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری همه جانبه بخش دولتی، بخش خصوصی و فعالان این حوزه است تا همدان در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و داشته‌های تاریخی و طبیعی آن به نحو احسن معرفی شود چرا که گردشگری صنعتی فرا حوزه‌ای و فرا سازمانی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از اعمال تخفیف‌های ویژه از سوی مجموعه‌های مختلف از جمله بومگردی‌ها، هتل‌ها، مراکز گردشگری، اصناف و رستوران‌ها در طول ۱۰ روز برگزاری جشن پاییزی خبر داد و گفت: همه دستگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی باید دست به دست هم دهند تا زمینه حضور و ماندگاری بیشتر گردشگران در استان فراهم شود.

حسینی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ و نقل و جاذبه‌های شاخص استان اشاره کرد و افزود: پیگیری‌های لازم برای برقراری پروازهای فرودگاه همدان در جریان است و در خصوص مجموعه گردشگری غار علیصدر نیز در سه ماه گذشته به‌طور جدی ورود کرده‌ایم تا این مجموعه به ثبات برسد.

وی با اشاره به رایزنی با وزارت میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: قولی اخذ شده تا قراردادهای واگذاری و سرمایه‌گذاری از این پس بلند مدت و به مدت ۵ تا ۱۰ سال منعقد شود تا توجیه اقتصادی لازم را داشته باشد و انتظار می‌رود سرمایه‌گذار نیز با اختصاص اعتبار اولیه پای کار بیاید و مدیریت استان نیز آماده است تا تسهیلات متناسب را برای شتاب بخشی به طرح‌ها اختصاص دهد.