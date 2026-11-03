به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای تیراندازی قهرمانی جهان و نخستین مرحله توزیع سهمیه المپیک در دوحه قطر، امیرمحمد نکونام در ماده تفنگ ۱۰ متر مردان با کسب ۶۳۰.۳ امتیاز در میان ۱۰۵ تیرانداز در جایگاه پانزدهم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.
در این ماده، سه نماینده از چین، دو تیرانداز از کرواسی و نمایندگانی از کشورهای فرانسه، اسلواکی و نروژ جواز حضور در فینال را کسب کردند. در این ماده سه سهمیه المپیک ۲۰۲۸ توزیع خواهد شد.
رقابتهای تفنگ ۱۰ متر بانوان نیز تا ساعاتی دیگر آغاز میشود و شرمینه چهلامیرانی، هلیا خمسه و ساینا تیموری نمایندگان کشورمان در این ماده خواهند بود.
امیر محمد نکونام در رقابتهای جهانی تیراندازی قطر در تفنگ ۱۰ متر در جایگاه پانزدهم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای تیراندازی قهرمانی جهان و نخستین مرحله توزیع سهمیه المپیک در دوحه قطر، امیرمحمد نکونام در ماده تفنگ ۱۰ متر مردان با کسب ۶۳۰.۳ امتیاز در میان ۱۰۵ تیرانداز در جایگاه پانزدهم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.
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