به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فلاح، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر بعدازظهر سه شنبه سه‌شنبه در نشست خبری این رویداد، با اشاره به ظرفیت مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی برای تقویت هویت دینی و بومی، اظهار کرد: همزمانی هفته مازندران و ایام فاطمیه فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ علوی و تعمیق باورهای اهل‌بیتی در جامعه است.

وی با بیان اینکه «روایت دلدادگی» فراتر از یک برنامه نمایشی و در مسیر جریان‌سازی فرهنگی شهرستان و استان قرار دارد، بر ضرورت حمایت از برنامه‌های هنری جوان‌محور و اثرگذار در انتقال مفاهیم دینی تأکید کرد.

وی گفت: در این دوره، نمایش «پناه» با بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای نمایشی، به بازخوانی بخش‌هایی از تاریخ اسلام و وقایع پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) می‌پردازد و موضوعاتی همچون دشمن‌شناسی، یهودشناسی و بررسی زمینه‌ها و سازوکارهای نفوذ را در کانون روایت خود قرار داده است.

مرتضی قربانی، کارگردان و مدیر برنامه مجموعه «روایت دلدادگی ۳» نیز در این نشست با تشریح روند شکل‌گیری و تکامل این مجموعه گفت: حرکت «روایت دلدادگی» از سال ۱۳۸۳ با تعزیه‌خوانی آغاز شد و در ادامه با عبور از تجربه‌های تئاتر سنتی، به مرحله‌ای از فعالیت فرهنگی و جریان‌سازی هنری رسیده است.

وی افزود: در دو دوره گذشته، موضوعاتی نظیر بصیرت و ولایت‌مداری محور اصلی اجراها بود، اما در فصل سوم تلاش شده است با رویکردی متفاوت، نقش دشمن و زمینه‌های نفوذ در مقاطع حساس تاریخ اسلام مورد واکاوی قرار گیرد.

قربانی با اشاره به ظرفیت اجرایی این اثر بیان کرد: نمایش «پناه» با مشارکت ۲۵ بازیگر، در قالب ۱۸ پرده و با مدت زمان ۶۰ دقیقه آماده اجرا شده و در مجموع طی چهار نوبت در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ روی صحنه خواهد رفت.

به گفته وی، نخستین اجرای این مجموعه ساعت ۱۹ فردا چهارشنبه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر برگزار می‌شود.

امیرحسین سعیدی، مدیر تولید پروژه نیز با اشاره به برنامه‌های جانبی این رویداد اظهار کرد: «روایت دلدادگی ۳» تنها به اجرای یک نمایش محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی را در کنار اجرای اصلی پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: راه‌اندازی چایخانه، تونل فرهنگی، نمایشگاه تخصصی تصاویر و غرفه کتاب از جمله بخش‌های جانبی این رویداد است که با هدف ایجاد فضایی متنوع برای آشنایی نوجوانان و دانش‌آموزان با مفاهیم و محتوای فرهنگی و دینی تدارک دیده شده است.

همچنین متین گل‌محمدی، مدیر مرکز آفرینش‌های هنری سپاه کربلا مازندران، با اعلام آمادگی مجموعه‌های فرهنگی برای همراهی با این رویداد، بر اهمیت برنامه‌های هنری و محتوایی در ترویج فرهنگ فاطمی و انتقال ارزش‌های دینی به نسل جوان تأکید کرد.