به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه ششمین جایزه جهانی اربعین روز سهشنبه (۱۵ مهرماه) در حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار میشود.
جایزه جهانی اربعین به عنوان برنامهای فرهنگی دینی در مقیاس بینالمللی با هدف اشاعه فرهنگ مقاومت و عاشورا و نمایش جلوههای دلدادگی به سیدالشهداء (ع) در اربعین شهادت آن حضرت، به ابتکار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار میشود.
مبنای برگزاری جایزه جهانی اربعین استفاده از زبان هنر برای نشر فرهنگ عاشوراست و ایفاگران نقش اصلی در این رویداد نیز دلدادگان سرور و سالار شهیدان از سراسر جهان هستند.
شرکتکنندگان در ششمین دوره این جایزه، با ارسال آثار هنری خود در قالبهای عکس، فیلم و سفرنامه که حاصل همراهی جمع شیفتگان امام (ع) در پیادهروی اربعین است در این رویداد ایفای نقش میکنند.
داوری آثار دریافتی از ۲۰ کشور جهان انجام گرفته و در آیین اختتامیه بنابر رأی هیأت داوران به صاحبان آثار منتخب همچنین، فعالان فضای مجازی در این عرصه، جوایزی اعطا و رونمایی از پوستر هفتمین دوره این جایزه انجام خواهد گرفت.
برگزاری نمایشگاهی از ۴۰ اثر منتخب، از برنامههای جانبی آیین اختتامیه ششمین جایزه جهانی اربعین خواهد بود.
گفتنی است؛ این مراسم همزمان به صورت مجازی از سایت https://intlarbaeen.com و صفحه اینستاگرام این جایزه intel_arbaeen_award پخش خواهد شد.
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