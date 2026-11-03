به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز شریفی‌آذر ظهر سه شنبه در نشست خبری هفته بیمه سلامت گفت: برای سال ۱۴۰۵ به‌طور میانگین ماهانه حدود ۴۶۰ میلیارد تومان بار مالی درمانی برای بیمه سلامت استان برآورد می‌شود. در نیمه نخست امسال حدود یک همت از تعهدات پرداخت شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۴.۵ همت برسد؛ سال گذشته ۲.۸ همت بود.





وی افزود: گروه‌های درآمدی یک تا پنج رایگان زیرپوشش‌اند و گروه‌های ششم تا دهم به‌ترتیب سالانه از یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای هر نفر پرداخت می‌کنند. حدود ۳۰ هزار نفر بدون پوشش شناسایی شده‌اند. سامانه ۱۶۶۶ و ستاره ۱۶۶۶ مربع فعال است و یک‌هزار و ۳۹۰ مرکز پزشکی هم‌پیمان‌اند.

مدیرکل بیمه سلامت اردبیل گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵ میلیون مراجعه غیربستری و ۲۳۰ هزار مراجعه بستری ثبت شد که مخارج آن بیش از ۲.۸ همت و حدود ۷۰ درصد مربوط به بخش عمومی بود. برای گروه‌های یک تا پنج، ۹۸ درصد هزینه‌ها پرداخت می‌شود و کودکان زیر هفت سال در بیمارستان‌های دولتی رایگان درمان می‌شوند.



شریفی آذر ادامه داد: در حوزه بیماری‌های ویژه و دشواردرمان، ۳۳ نوع بیماری زیرپوشش صندوق حمایت قرار دارد و ۴۰ هزار بیمار شناسایی شده‌اند؛ برای بیش از ۳۲ هزار سرپرست خانوار پیامک ارسال شده است. حدود ۶ هزار و ۹۰۰ نفر در حوزه درمان نازایی شناسایی شده‌اند و در برخی درمان‌ها تا ۹۷ درصد هزینه از سوی بیمه سلامت پرداخت می‌شود. درمان وابستگی به مواد نیز در یک سال گذشته ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه داشته است.