به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خودروی صفرکیلومتر هم پیش از امضای صورت‌جلسه تحویل به بررسی نیاز دارد، چون میان خروج از کارخانه و رسیدن به دست مشتری، مرحله حمل و انبارش و جابه‌جایی در محوطه نمایندگی قرار دارد و در هر کدام احتمال آسیب جزئی وجود دارد. این مطلب توضیح می‌دهد در لحظه تحویل چه چیزی باید بررسی شود: یکنواختی ضخامت رنگ روی قطعات مجاور، فاصله درزها و بسته شدن درها، سالم بودن درزگیرهای کارخانه‌ای، خط و خش ناشی از حمل، و تطابق شماره شاسی و موتور با مدارک. شش نشانه ترمیم پیش از تحویل در یک جدول همراه با معنای فنی هرکدام آمده و در مقابل، مواردی که ایراد محسوب نمی‌شوند هم مشخص شده تا بررسی به حساسیت بی‌مورد تبدیل نشود. همچنین توضیح داده شده که تفسیر عدد ضخامت‌سنج به شناخت محدوده رنگ کارخانه‌ای هر برند نیاز دارد، و اگر ایرادی دیده شد چطور باید در صورت‌جلسه ثبت و پیگیری شود.

در لحظه تحویل یک خودروی صفرکیلومتر، پنج چیز باید بررسی شود: یکنواختی ضخامت رنگ روی همه قطعات بدنه، یکدست بودن فاصله درزها و بسته شدن کامل درها و کاپوت، سالم بودن درزگیرهای کارخانه‌ای در موتورخانه و صندوق، نبود خط و خش و ضربه‌های ناشی از حمل و انبارش، و تطابق شماره شاسی و موتور روی خودرو با مدارک تحویلی. این بررسی چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد، اما پس از امضای صورت‌جلسه تحویل، پیگیری هر ایرادی به‌مراتب دشوارتر می‌شود.

تصور رایج این است که خودروی صفر نیازی به بررسی ندارد، چون تازه از خط تولید بیرون آمده است. در عمل اما میان خروج از کارخانه و رسیدن به دست مشتری، فاصله‌ای وجود دارد که در آن اتفاق‌هایی می‌افتد؛ و بررسی در لحظه تحویل، دقیقاً برای همین فاصله است.

چرا یک خودروی صفرکیلومتر هم باید بررسی شود؟

خودرو پس از تولید، مسیری را طی می‌کند که هیچ‌کدام از مراحلش در کنترل خریدار نیست. با خودروبر جابه‌جا می‌شود، گاهی هفته‌ها یا ماه‌ها در محوطه انبار می‌ماند، در پارکینگ نمایندگی چند بار جابه‌جا می‌شود و در معرض آفتاب، گردوغبار و بارش قرار می‌گیرد. در هر یک از این مراحل، احتمال برخورد جزئی، خط افتادن روی رنگ یا آسیب دیدن یک قطعه وجود دارد.

نکته مهم این است که چنین آسیبی گاهی پیش از تحویل ترمیم می‌شود. این موضوع لزوماً به معنای پنهان‌کاری نیست و در بسیاری موارد رویه‌ای متعارف است؛ اما خریدار حق دارد بداند قطعه‌ای از بدنه ترمیم شده یا نه، چون این مسئله بعدها در کارشناسی و معامله مجدد اثر می‌گذارد. سنجیدن این موضوع نیازمند شناخت وضعیت رنگ کارخانه‌ای است و همین است که آموزش کارشناسی رنگ و بدنه را از یک مهارت صرفاً شغلی به دانشی تبدیل می‌کند که به کار خود مصرف‌کننده هم می‌آید.

رنگ کارخانه‌ای چه مشخصاتی دارد؟

رنگ در کارخانه به‌صورت رباتیک و در شرایط کنترل‌شده پاشیده می‌شود. نتیجه‌اش لایه‌ای است با ضخامت نسبتاً یکنواخت روی تمام قطعات بدنه، بدون پاشش روی لبه‌ها و لاستیک‌ها و بدون اثر پولیش موضعی.

به همین دلیل، در بررسی یک خودروی صفر، عدد مطلقی که دستگاه ضخامت‌سنج نشان می‌دهد تعیین‌کننده نیست؛ آنچه اهمیت دارد تفاوت اعداد بین قطعات مجاور است. اگر گلگیر جلوی چپ عددی به‌مراتب بالاتر از درب کناری‌اش نشان بدهد، همین اختلاف نشانه‌ای است که باید درباره‌اش توضیح خواست. ضمناً محدوده طبیعی ضخامت رنگ در برندها و حتی در رنگ‌های مختلف یک برند یکسان نیست، و تشخیص اینکه یک عدد در محدوده کارخانه‌ای است یا نه، همان جایی است که تجربه و آموزش وارد کار می‌شود.

نشانه‌های ترمیم پیش از تحویل

چند نشانه ساده وجود دارد که بدون تجهیزات گران‌قیمت و فقط با دقت و نور کافی قابل بررسی است:

نشانه معنای فنی اختلاف سایه رنگ با قطعه مجاور قطعه جداگانه رنگ شده و هم‌رنگی کامل با بدنه به دست نیامده است پوست پرتقالی روی یک قطعه پاشش دستی انجام شده؛ سطح رنگ کارخانه‌ای این بافت را ندارد پاشش رنگ روی درزگیر یا لاستیک دور در کار در کارگاه و بدون جدا کردن قطعات انجام شده است درزگیر نامنظم یا دست‌خورده درزگیر کارخانه‌ای الگوی منظم و یکنواختی دارد؛ شکل نامنظم یعنی دوباره اجرا شده نایکنواختی فاصله درزها قطعه باز و بسته یا تعویض شده و تنظیم دقیق کارخانه را از دست داده است اثر پولیش موضعی روی یک قطعه خط یا لکه‌ای روی آن ناحیه برطرف شده است

این نشانه‌ها در نور روز و با نگاه کردن از زاویه مورب به سطح بدنه دیده می‌شوند، نه با ایستادن روبه‌روی قطعه. زیر نور مهتابی سالن نمایندگی، بخش زیادی از این تفاوت‌ها به چشم نمی‌آید.

چه چیزهایی ایراد محسوب نمی‌شوند؟

به همان اندازه که ندیدن ایراد واقعی مشکل‌ساز است، حساسیت روی مواردی که ایراد نیستند هم تحویل را بی‌دلیل طولانی می‌کند.

گردوغبار نشسته روی بدنه پس از مدتی انبارش، طبیعی است و با شست‌وشو برطرف می‌شود. اختلاف چند میکرونی ضخامت میان قطعات مختلف هم در خود کارخانه رخ می‌دهد و به‌تنهایی معنایی ندارد. تفاوت جزئی جلوه رنگ میان قطعات فلزی و قطعات پلاستیکی مانند سپر هم امری متعارف است، چون جنس زیرکار و فرآیند رنگ‌آمیزی این دو با هم فرق دارد. آنچه باید نگران‌کننده تلقی شود، ترکیب چند نشانه روی یک قطعه مشخص است، نه یک تفاوت جزئی به‌تنهایی.

بررسی مدارک و تطابق شماره‌ها

پیش از امضای صورت‌جلسه، شماره شاسی حک‌شده روی بدنه و شماره موتور را با آنچه در مدارک تحویلی درج شده مقایسه کنید. سال ساخت درج‌شده در مدارک را هم ببینید، چون خودرویی که مدتی طولانی در انبار مانده، از نظر سال ساخت با زمان تحویل فاصله دارد و این موضوع بعدها در ارزش‌گذاری اثر می‌گذارد.

لوازم همراه نیز بخشی از تحویل است: جک، آچار چرخ، زاپاس، مثلث خطر و دفترچه‌های گارانتی و راهنما. نبود هر یک از این‌ها پس از خروج از نمایندگی، عملاً به حساب خریدار نوشته می‌شود.

اگر پس از تحویل ایرادی پیدا شد

هر موردی که در لحظه تحویل مشاهده می‌کنید، باید در همان صورت‌جلسه تحویل ثبت شود. صورت‌جلسه‌ای که بدون قید ایراد امضا می‌شود، به این معناست که خودرو را در وضعیت موجود پذیرفته‌اید و پیگیری بعدی را دشوار می‌کند.

اگر ایرادی پس از تحویل مشخص شد، پیگیری از خود نمایندگی و شرکت خودروساز نخستین مسیر است و بهتر است مستندات، شامل عکس و گزارش فنی، همان ابتدا تهیه شود. گرفتن یک گزارش کارشناسی مستقل از یک مرکز دارای پروانه کسب هم می‌تواند مستند قابل اتکایی برای پیگیری باشد.

این بررسی چه مهارتی می‌خواهد؟

بخش زیادی از آنچه گفته شد با دقت و حوصله قابل انجام است، اما تفسیر درست نتیجه، به شناخت نیاز دارد: اینکه عدد ضخامت‌سنج روی یک برند خاص در محدوده طبیعی است یا نه، اینکه الگوی درزگیر کارخانه‌ای در آن مدل چه شکلی دارد، و اینکه یک تفاوت جزئی را باید جدی گرفت یا نادیده گذاشت.

این شناخت از راه دیدن خودروهای واقعی و مقایسه آن‌ها با یکدیگر به دست می‌آید، نه از خواندن. به همین دلیل دوره‌های تخصصی رنگ و بدنه به‌صورت کارگاهی برگزار می‌شوند؛ مجموعه ایمگ این دوره‌ها را در کارگاه‌های دانشگاه صنعتی شریف و روی خودروهای واقعی اجرا می‌کند و سرفصل‌ها و شرایط ثبت‌نام آن در ایمگ در دسترس است.

جمع‌بندی

صفرکیلومتر بودن، تضمین نمی‌کند که بدنه دست‌نخورده باقی مانده باشد. چند دقیقه بررسی در لحظه تحویل — نگاه مورب به بدنه در نور روز، مقایسه ضخامت قطعات مجاور، دیدن درزگیرها و فاصله درزها، و تطابق شماره‌ها با مدارک — تفاوت میان پذیرفتن آگاهانه و پذیرفتن ناآگاهانه را می‌سازد. هر ایرادی هم که دیدید، پیش از امضا در صورت‌جلسه ثبت کنید.

سؤالات متداول

آیا بررسی خودروی صفر در نمایندگی مجاز است؟

بله. خریدار پیش از امضای صورت‌جلسه تحویل حق بررسی دارد و ثبت ایرادهای مشاهده‌شده در همان صورت‌جلسه، مسیر استاندارد پیگیری است.

اختلاف ضخامت رنگ تا چه حد طبیعی است؟

محدوده طبیعی در برندها و حتی رنگ‌های مختلف یک برند یکسان نیست، بنابراین عدد مطلق ملاک نیست و تفاوت محسوس میان قطعات مجاور است که باید بررسی شود.

اگر خودرو مدتی در انبار مانده باشد مشکلی ایجاد می‌کند؟

انبارش طولانی معمولاً روی باتری، لاستیک و سطح رنگ اثر می‌گذارد. این موارد را در لحظه تحویل بررسی و سال ساخت درج‌شده در مدارک را هم کنترل کنید.