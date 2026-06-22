به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از پروژههای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: برای تسریع در احداث بیمارستان مرحوم نجفزاده ۳ همت و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری مصوب و تأمین شده و این پروژه با ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه معرفی پیمانکار جدید در طول هفته جاری و آغاز فاز دوم اجرایی برای شتاب مضاعف قرار دارد.
وی تکمیل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) مشگینشهر، فاز دوم بیمارستان امام خمینی(ره) خلخال و اورژانس این شهرستان را از اولویتهای حوزه سلامت استان عنوان کرد و افزود: خوابگاه ۴۰۰ نفری دانشجویی درحال اجراست، عملیات اجرایی دانشکده دندانپزشکی با تامین اعتبار آغاز شده و پیمانکار درمرحله نهایی انتخاب است، ساختمان دانشکده پیراپزشکی نیز با بیش از ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی در طی ماههای اخیر از سقف اول به سقف چهار رسیده و با سرعت در حال اجرا است.
استاندار اردبیل همچنین با اشاره به مگا پروژه فاو مجموعه فرهنگی، آموزشی و ورزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: این پروژه با زیربنای ۱۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲ همت از محل اعتبارات ملی و وزارتی در حال اجرا است و نقش مهمی در توسعه زیرساختهای فرهنگی، آموزشی و ورزشی دانشگاه خواهد داشت.
امامی یگانه با تأکید بر توجه همزمان به توسعه زیرساختهای تجهیزاتی مراکز درمانی افزود: بالغ بر یک همت تجهیزات پزشکی پیشرفته در طی ماههای اخیر با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی از محل اعتبارات هیئت امنای ارزی وزارت تامین شده است و خرید دستگاه PET Scan با ارزش روز بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق این اعتبارات وزارتی از جمله اقدامات مهم انجامشده در حوزه تجهیزات پزشکی است که با بهرهبرداری از آن، بیماران مبتلا به سرطان دیگر برای دریافت این خدمات تخصصی نیازی به مراجعه به سایر استانها نخواهند داشت.
با وجود اینکه معوقات پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نسبت به سایر استانها مطلوبتر است ولی پرداخت مطالبات و معوقات کارکنان حوزه سلامت بهصورت جدی در دستور کار مدیران دانشگاه و مدیریت استان قرار دارد.
استاندار اردبیل با اشاره به پیگیری مطالبات دانشگاه علوم پزشکی در سطح ملی گفت: در نشستی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع مطالبات دانشگاه و پرداخت حق و حقوق کارکنان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه وضعیت پرداخت مطالبات در استان اردبیل نسبت به بسیاری از استانهای کشور مطلوبتر است، اما تلاش میشود با پیگیری منابع از محل مطالبات سازمانهای بیمهگر و سایر ظرفیتهای موجود، روند پرداختها در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
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