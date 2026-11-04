به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر ظهر چهارشنبه در جلسه جمع‌بندی سفر مدیرکل سیاسی معاونت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری و هیئت همراه به ماکو، با اشاره به نقش گمرک بازرگان در تأمین و انتقال کالاهای اساسی کشور اظهار کرد: این گمرک در شرایط حساس و حتی دوران جنگ، با تداوم فعالیت شبانه‌روزی، نقش مؤثری در پایداری زنجیره تأمین کشور ایفا کرده است.

وی مصوبات ۱۵گانه هیئت وزیران را فرصتی برای رفع موانع توسعه منطقه دانست و افزود: ماحصل ایجاد شهرک لجستیک، توسعه مسیرهای ارتباطی پس‌کرانه گمرک و تکمیل زیرساخت‌های پشتیبان تجارت توسط سازمان منطقه آزاد ماکو؛ افزایش ظرفیت عملیاتی گمرک و کاهش ازدحام و توقف ناوگان است.

فرماندار ماکو همچنین با اشاره به ثبت حدود ۴۵ هزار مرزنشین در منطقه آزاد ماکو، توسعه زیرساخت‌های پایانه مرزی و ایجاد مسیر مجزا و استاندارد برای تردد مرزنشینان را ضروری دانست و خواستار تسهیل تشریفات گمرکی، حمایت از فعالان اقتصادی، تقویت اشتغال در واحدهای تولیدی و افزایش اختیارات بانکی و ادارات مستقر در گمرک بازرگان شد.

وی در ادامه، تسهیل تأمین و توزیع سوخت، ایجاد شعبه مستقل اتاق بازرگانی در ماکو و واحد صرافی در سالن مسافری این پایانه را از دیگر نیازهای منطقه عنوان کرد.

فرماندار ماکو در بخش دیگری از سخنان خود، بهره‌مندی شهرستان از سهم قانونی ۲ درصد درآمدهای گمرکی موضوع ماده ۱۶۰ قانون امور گمرکی را مطالبه‌ای مهم دانست و گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، مجموع درآمدهای گمرک بازرگان در سال گذشته از محل مالیات و درآمدهای گمرکی بیش از ۱۰ همت بوده است که استفاده از ظرفیت قانونی این منابع می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های منطقه داشته باشد.

تاجفر، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی را ضروری دانست و تأکید کرد: توسعه گمرک بازرگان و منطقه آزاد ماکو باید متناسب با جایگاه راهبردی این منطقه و با نگاه ملی دنبال شود.