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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

پیشرفت نظام ارجاع سلامت در استان اردبیل بررسی شد

پیشرفت نظام ارجاع سلامت در استان اردبیل بررسی شد

اردبیل- در نشستی با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و مسئولان استان اردبیل روند پیشرفت نظام ارجاع سلامت در استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان استان در مجلس و مسؤولان، روند پیشرفت نظام ارجاع سلامت در استان اردبیل بررسی شد.

پیشرفت نظام ارجاع سلامت در استان اردبیل بررسی شد

محمدجعفر قائم‌پناه در این نشست بر آگاه‌سازی خانواده‌ها از مزایای نظام ارجاع و پزشک خانواده تأکید کرد.

وی با تأکید بر اجرای عملیاتی نظام ارجاع و تعیین پزشک خانواده و تیم سلامت در استان اردبیل، اجرای این طرح را در کاهش هزینه‌های درمانی دارای اهمیت دانست.

پیشرفت نظام ارجاع سلامت در استان اردبیل بررسی شد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: وجود تیم سلامت در کنار پزشک خانواده، آگاهی‌های لازم در زمینه بهداشت و سلامت را برای پیشگیری از بروز بیماری و تحمیل هزینه‌های درمانی ارائه می‌کند.

قائم‌پناه بیان کرد: در طرح پزشک خانواده، پزشک باید منتسب به خانواده بوده و بسته‌های درمانی و پیشگیرانه نیز مشخص شود.

استاندار اردبیل نیز در این نشست گفت: اجرای نظام ارجاع سلامت مورد تأکید دولت بوده و در هدایت بهینه بیمار برای دریافت خدمات درمانی اهمیت دارد.

مسعود امامی یگانه ادامه داد: نظام ارجاع سلامت در جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافه بر مردم و نظام بیمه‌ای مؤثر بوده و باید روند عملیاتی شدن آن تسریع شود.

گفتنی است در این نشست رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل گزارشی از اقدامات انجام‌گرفته برای اجرایی کردن نظام ارجاع سلامت در استان ارائه کردند.

کد مطلب 6971888

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