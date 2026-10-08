به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان استان در مجلس و مسؤولان، روند پیشرفت نظام ارجاع سلامت در استان اردبیل بررسی شد.

محمدجعفر قائم‌پناه در این نشست بر آگاه‌سازی خانواده‌ها از مزایای نظام ارجاع و پزشک خانواده تأکید کرد.

وی با تأکید بر اجرای عملیاتی نظام ارجاع و تعیین پزشک خانواده و تیم سلامت در استان اردبیل، اجرای این طرح را در کاهش هزینه‌های درمانی دارای اهمیت دانست.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: وجود تیم سلامت در کنار پزشک خانواده، آگاهی‌های لازم در زمینه بهداشت و سلامت را برای پیشگیری از بروز بیماری و تحمیل هزینه‌های درمانی ارائه می‌کند.

قائم‌پناه بیان کرد: در طرح پزشک خانواده، پزشک باید منتسب به خانواده بوده و بسته‌های درمانی و پیشگیرانه نیز مشخص شود.

استاندار اردبیل نیز در این نشست گفت: اجرای نظام ارجاع سلامت مورد تأکید دولت بوده و در هدایت بهینه بیمار برای دریافت خدمات درمانی اهمیت دارد.

مسعود امامی یگانه ادامه داد: نظام ارجاع سلامت در جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافه بر مردم و نظام بیمه‌ای مؤثر بوده و باید روند عملیاتی شدن آن تسریع شود.

گفتنی است در این نشست رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل گزارشی از اقدامات انجام‌گرفته برای اجرایی کردن نظام ارجاع سلامت در استان ارائه کردند.