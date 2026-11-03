به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نقی حیدری، اظهار کرد: به منظور تأمین نظم و ایمنی ترافیکی و تسهیل حضور شهروندان در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم اجرا می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده از ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان تا پایان مراسم تردد تمامی وسایل نقلیه در محدوده تقاطع مصلی تا میدان امام خمینی (ره) و مسیر بالعکس ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان، ادامه داد: همچنین تمامی مسیرهای اصلی و فرعی منتهی به مسیر برگزاری راهپیمایی تا پایان مراسم مسدود بوده و تردد خودروها در این محدوده امکان‌پذیر نخواهد بود.

حیدری از رانندگان خواست ضمن رعایت محدودیت‌های اعلام شده از تردد در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم خودداری کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان، رانندگان و کسبه با مأموران پلیس راهور، خاطرنشان کرد: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل انتظامی نقش مهمی در برگزاری باشکوه و ایمن مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان دارد.