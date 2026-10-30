سرهنگ مراد هنرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی بانه با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی و عملیاتی در نوار مرزی، موفق به شناسایی و توقیف چند محموله کالای قاچاق شدند.

وی افزود: مأموران در جریان پایش و کنترل مناطق مرزی، با تعدادی از قاچاقچیان حامل کالا مواجه شدند که این افراد با مشاهده مرزبانان، محموله‌های خود را رها کرده و از محل متواری شدند.

فرمانده هنگ مرزی بانه با اشاره به کشفیات این عملیات بیان کرد: در بازرسی از محل، ۹ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار، سه هزار و ۸۰۰ قطعه جوجه یک‌روزه، یک‌هزار و ۲۸۹ لیتر سوخت، ۶ دستگاه تلویزیون هوشمند و ۲۴۴ رأس احشام کشف و ضبط شد.

هنرور با بیان اینکه ارزش محموله‌های کشف‌شده براساس ارزیابی کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق در دستور کار مرزبانان قرار دارد.