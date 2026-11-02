به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی عصر دوشنبه در بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج که با حضور سرهنگ پاسدار محمد ذوالقدر، معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور و به مناسبت هفته پدافند غیرعامل انجام شد، اظهار کرد: نیروگاه سنندج در دوران جنگ ۴۰ روزه با وجود تهدیدات دشمن، بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داد و مردم کردستان حتی یک روز خاموشی را تجربه نکردند.

وی ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی مدیران و کارگران این مجموعه افزود: نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج از واحدهای موفق تولیدی استان در حوزه اشتغال و فعالیت‌های کارگری به شمار می‌رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به همدلی و انسجام مردم استان در دوران جنگ و پس از آن بیان کرد: مردم قوی‌ترین مؤلفه امنیت و پشتوانه و دلگرمی نیروهای نظامی و امنیتی هستند.

ورمقانی با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای مدیریت شرایط جنگی در استان گفت: یکی از اقدامات استاندار کردستان در آن ایام، عضویت مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری در قرارگاه اقتصادی استان بود تا هماهنگی‌های لازم برای مدیریت مسائل و نیازهای اقتصادی با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حوزه پدافند غیرعامل استان نیز با تمام توان در تلاش است دستورالعمل‌ها و الزامات این حوزه را تا حد امکان عملیاتی و اجرایی کند.