به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، با توجه به گزارش واصله از سوی ناظر و داوران رسمی فدراسیون هندبال مبنی بر وقوع تخلفات انضباطی از سوی آقای دانیال امینایی، سرمربی مس کرمان در جریان دیدار دو تیم مس کرمان و استقلال کازرون در جریان هفته دوم لیگ برتر هندبال مردان، کمیته انضباطی فدراسیون هندبال تشکیل جلسه داد.
کمیته انضباطی بعد از دعوت از نامبرده و بررسی گزارش ناظران و داوران، رای به محرومیت ۲ جلسه ای و جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی سرمربی تیم هندبال مس کرمان داد.
گفتنی است؛ رای صادره یک هفته بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون هندبال می باشد.
کمیته انضباطی فدراسیون هندبال بعد از تشکیل جلسه رای به محرومیت ۲ جلسه ای و جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی سرمربی تیم هندبال مس کرمان داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، با توجه به گزارش واصله از سوی ناظر و داوران رسمی فدراسیون هندبال مبنی بر وقوع تخلفات انضباطی از سوی آقای دانیال امینایی، سرمربی مس کرمان در جریان دیدار دو تیم مس کرمان و استقلال کازرون در جریان هفته دوم لیگ برتر هندبال مردان، کمیته انضباطی فدراسیون هندبال تشکیل جلسه داد.
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