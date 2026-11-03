به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، با توجه به گزارش واصله از سوی ناظر و داوران رسمی فدراسیون هندبال مبنی بر وقوع تخلفات انضباطی از سوی آقای دانیال امینایی، سرمربی مس کرمان در جریان دیدار دو تیم مس کرمان و استقلال کازرون در جریان هفته دوم لیگ برتر هندبال مردان، کمیته انضباطی فدراسیون هندبال تشکیل جلسه داد.



کمیته انضباطی بعد از دعوت از نامبرده و بررسی گزارش ناظران و داوران، رای به محرومیت ۲ جلسه ای و جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی سرمربی تیم هندبال مس کرمان داد.



گفتنی است؛ رای صادره یک هفته بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون هندبال می باشد.