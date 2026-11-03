به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام دو عملیات نظامی پهپادی و موشکی در عمق عربستان خبر داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن دو عملیات نظامی انجام دادند که عملیات اولی فرودگاه بین المللی ابها را هدف قرار داد.

وی افزود: این اصابت دقیق بود و منجر به توقف پروازهای این فرودگاه شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین بیان کرد: در عملیات دیگری پایگاه نظامی هوایی خمیس مشیط با موشک بالستیک هدف قرار گرفت و اصابت با فضل خداوند مستقیم بود.

پیش از نیز یحیی سریع اعلام کرده بود: نیروهای مسلح ما به فضل خداوند موفق به هدف قرار دادن مرکز تجمع نیروهای دشمن سعودی در مناطق راس العاره و المضاربه که تحت سرکردگی بدر الحربی افسر سعودی بودند، با چندین موشک بالستیک شدند. این حملات دقیق انجام شد و دهها کشته و زخمی در میان فرماندهان دشمن برجای گذاشت. همچنین نیروهای مسلح ما مرکز تجمع نیروهای دشمن سعودی تحت سرکردگی فارس الشمری افسر سعودی را در شرق استان الجوف با چندین موشک بالستیک هدف قرار دادند که اصابت ها دقیق و مستقیم بود.