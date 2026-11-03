فهرست هجدهم مستثنیات ممنوعیت صادرات کالاهای بخش کشاورزی فصول ۱ تا ۲۴ به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. این دستورالعمل در پی نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و به استناد نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است.

مهلت اعتبار این ابلاغیه تا اطلاع ثانوی اعلام شده است.

بر اساس جدول ضمیمه این دستورالعمل، ۳۹ ردیف کد تعرفه مشمول معافیت از ممنوعیت صادرات شده‌اند.

در این فهرست، محصولات و اقلام کشاورزی متنوعی از جمله نخود فرنگی، انواع سبزیجات تازه، سرد شده یا منجمد، پیاز، قارچ خوراکی، انجیر خشک، زالزالک، انواع میوه مانند انار، به و برخی مرکبات، زعفران، شیره و عصاره رازک، روغن پالم، برخی چربی‌های صنعتی و انواع خاصی از سرکه به چشم می‌خورد.

گمرک در این ابلاغیه تاکید کرده است که کلیه گمرکات اجرایی باید با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند.