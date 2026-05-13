۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

صادرات ۱۳ محصول کشاورزی آزاد شد

فهرست نهم مستثنیات از ممنوعیت صادراتی کالاهای کشاورزی فصول یک تا ۲۴ ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست نهم مستثنیات از ممنوعیت صادراتی کالاهای کشاورزی فصول یک تا ۲۴ از سوی گمرک ایران به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است: پیرو دستورالعملهای شماره ۱۵/۱۴۰۵/۱۱۷۴۴۹ د مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ و شماره ۵/۲۳/۱۴۰۵/۱۶۰۹۶۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ موضوع مستثنیات ممنوعیت صادرات کالاهای فصول ۱ تا ۲۴ جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به پیوست تصویر نامه شماره ۷۶۹۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۱۷۶۲۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به همراه یک فقره فایل رایانه ای در محیط نرم افزاری Excel مشتمل بر فهرست نهم محصولات استثنا شده از ممنوعیت صادرات در ۱۳ ردیف جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ارسال می گردد. لازم به ذکر است مطابق ردیف یک جدول مندرج در فایل مذکور صادرات اسب تحت کد طبقه بندی ۰۱۰۱۲۹۱۰، علاوه بر گواهی سازمان دامپزشکی کشور نیازمند مجوز سیستمی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز است.

سمیه رسولی

    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      آیا صادرات محصولات آب بر كار درستی هست ؟ کاش با هر ابلاغیه مبنا ی تصمیمات به تفصیل شرح شود
    • علی حقانی IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      درود به این همه دانش ...وقتی من کشاورز و امثال من در خوزستان تمام زندگیمان را برای تولید پیاز و گوجه غیره گذاشتیم ووهفت وهشت ماه زحمت کشیدیم آیا پیازکیلوی 5هزار تومانی است چه کسی جواب گو این همه ضرر کشاورزان خوزستانی است .

