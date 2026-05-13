صادرات ۱۳ محصول کشاورزی آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست نهم مستثنیات از ممنوعیت صادراتی کالاهای کشاورزی فصول یک تا ۲۴ از سوی گمرک ایران به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است: پیرو دستورالعملهای شماره ۱۵/۱۴۰۵/۱۱۷۴۴۹ د مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ و شماره ۵/۲۳/۱۴۰۵/۱۶۰۹۶۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ موضوع مستثنیات ممنوعیت صادرات کالاهای فصول ۱ تا ۲۴ جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به پیوست تصویر نامه شماره ۷۶۹۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۱۷۶۲۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به همراه یک فقره فایل رایانه ای در محیط نرم افزاری Excel مشتمل بر فهرست نهم محصولات استثنا شده از ممنوعیت صادرات در ۱۳ ردیف جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ارسال می گردد. لازم به ذکر است مطابق ردیف یک جدول مندرج در فایل مذکور صادرات اسب تحت کد طبقه بندی ۰۱۰۱۲۹۱۰، علاوه بر گواهی سازمان دامپزشکی کشور نیازمند مجوز سیستمی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز است.