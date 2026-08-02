  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

صادرات ۱۵ محصول کشاورزی آزاد شد

صادرات ۱۵ محصول کشاورزی آزاد شد

گمرک ایران فهرست چهاردهم کالاهای کشاورزی مستثنا از ممنوعیت صادرات را ابلاغ کرد؛ این فهرست شامل ۱۵ ردیف محصول از کالاهای مشمول فصول یک تا ۲۴ است و تا اطلاع ثانوی اعتبار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور، فهرست چهاردهم مستثنیات از ممنوعیت صادراتی کالاهای کشاورزی فصول ۱ تا 24 را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو دستورالعمل شماره ۹۶/۱۴۰۵/۵۹۷۴۴۹/د مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ با موضوع مستثنیات از ممنوعیت صادرات کالاهای فصول ۱ تا ۲۴ جداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، تصویر نامه شماره ۸۲۵۹۰۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، منضم به نامه شماره ۵۹۸۸۳۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به همراه یک فقره فایل رایانه‌ای در محیط نرم‌افزاری Excel، مشتمل بر ۱۵ ردیف از فهرست چهاردهم محصولات مستثناشده از ممنوعیت صادرات، جهت آگاهی و اقدام لازم، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ارسال می‌گردد.

صادرات ۱۵ محصول کشاورزی آزاد شد

کد مطلب 6906060
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها