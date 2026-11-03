به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی در نشست تخصصی مدیران شهرداری اردبیل، با اشاره به ارتباط مستقیم اقدامات حوزه شهری با رفاه، سلامت و امنیت مردم، از مجموعه شهرداری به نبض حیات شهر تعبیر کرده، تحول‌گرایی، پویایی و کارآمد بودن را از ویژگی‌های الزامی برای مناصب در مدیریت شهری دانست.



وی با تاکید بر ضرورت افزایش رضایت مردمی و توسعه اعتماد عمومی و لحاظ این مهم یه‌عنوان هدف اصلی برنامه‌ها و اقدامات در شهرداری‌ها، نقش نظارت‌های درون سازمانی در دستیابی به نتایج مطلوب و پیشبرد اهداف را یادآور شد و افزود: فساد، دشمن پنهان پیشرفت و توسعه است.



دادستان اردبیل گفت: در کنار رویکرد صیانتی و حمایت از اقدامات قانونی کارکنان، شناسایی بسترهای آسیب‌زا و خاستگاه‌های فساد و نارضایتی جزو تکالیف مدیران است و باید در اقدامات نظارتی مدنظر قرار گیرد.



آفاقی همچنین با تاکید بر مبارزه جدی و قاطع با ویژه‌خواری افراد سودجو در ساخت و ساز و ضرورت عملکرد انقلابی مدیران شهرداری در قبال هرگونه فشار و انتظارات خارج از ضوابط، به آمار پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و مشاهدات میدانی و گزارش‌های واصله از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی اشاره کرده، رصد مستمر و واکنش به‌موقع و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای در این‌خصوص را خواستار شد.



دادستان اردبیل در ادامه، به معضلات مشاغل مزاحم خودرویی در سطح شهر و نقش آن در ترافیک، آلودگی و خشونت بصری نیز اشاره کرده، پیگیری ایجاد و احداث شهرک تخصصی خودرویی برای انتقال‌ واحدها و صنوف مرتبط از سطح شهر را جزو ضروریات دانست.