https://mehrnews.com/x3dw4j ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸ کد مطلب 6999027 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸ نوای زیبای ساز «دونلی» بلوچستان توسط هنرمند بلوچ ایرانشهر- در این ویدیو آهنگ روح نواز و زیبای ساز دونلی بلوچستان توسط هنرمند بلوچ نواخته می شود. دریافت 17 MB کد مطلب 6999027 کپی شد مطالب مرتبط تداوم دلدادگی مردم سیستان وبلوچستان در دفاع از وطن؛ ۲۴۷ شب حضور مداوم هلاکت شرور مسلح و دستگیری عاملان تیراندازی به پلیس در ایرانشهر آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان در «ایرانشهر» تصویر شهید ارتش ستوانیکم «جواد حشمتی» حمایت از تولید فیلمهای مستند و داستانی در سیستان و بلوچستان شکوه حضور در سرزمین خورشید ولایت؛ ۱۳ آبان ۱۴۰۵ حضور حماسی مرزنشینان نگور در راهپیمایی ۱۳ آبان آمادگی مردم دلگان برای آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان برچسبها موسیقی محلی ساز موسیقی سیستان و بلوچستان چابهار شهرستان نیکشهر میراث فرهنگی شهرستان سرباز
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