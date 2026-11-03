نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان و اهمیت گرامیداشت این مناسبت ملی اظهار کرد: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز سه‌شنبه ساعت ۹ صبح با حضور مردم و اقشار مختلف جامعه در جزیره خارگ برگزار خواهد شد.

وی افزود: این راهپیمایی از میدان امام خمینی (ره) آغاز شده و شرکت‌کنندگان با پیمودن مسیر مراسم، به سمت یادمان شهدای گمنام حرکت خواهند کرد.

بخشدار ویژه خارگ با دعوت از خانواده‌ها، دانش‌آموزان، فرهنگیان، مسئولان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی مستقر در جزیره برای حضور در این مراسم، بر اهمیت مشارکت عمومی در پاسداشت مناسبت‌های ملی و انقلابی تأکید کرد.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این روز تاریخی است