به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز چهارشنبه خبر داد.

شهرستان بویراحمد

کاکان و چشمه چنار از ساعت ۰۸:۰۵ تا ۱۱:۰۵

پل زردک، کردلاغری، کریم‌آباد، علی‌آباد و امیرکبیرها تا میدان آریوبرزن از ساعت ۱۰:۱۰ تا ۱۱:۴۰

دشت‌روم، کوشک، سپیدار، جلیل و بابکان از ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۵:۱۰

شهرستان دنا

حدفاصل روستای دارشاهی به سمت پمپ بنزین بشار و حومه، گردوه و ساران ساعت ۱۰:۰۵ تا ۱۳:۰۵

روستاهای خرسان، دشتهک، میمند، کت‌سیاه و کتا از ساعت ۱۰:۰۵ تا ۱۳:۰۰

شهرستان گچساران

روستاهای لیشتر و ده‌جلیل از ساعت ۰۸:۴۰ تا ۱۱:۴۰

پانصد دستگاه مستقیم، بلوار بعثت، جزیره، اسلام‌آباد، آب‌ریگون و گناوه‌لری، حوزه امامزاده جعفر، بیدزرد، ماهور، شهرک نفت، شمال شهر گچساران، بهارستان، هدایت و شهرک جهاد از ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۵:۱۰