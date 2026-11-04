به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با اشاره به ضرورت ورود جدی دادستان کل کشور به موضوع تامین داروی بیماران خاص، نادر و صعب‌العلاج، گفت: پس از بررسی وضعیت بیماران هموفیلی، درخواست ما ورود جدی دادستان به موضوع تامین داروی این بیماران و رفع موانع دسترسی آنان به داروهای حیاتی است، در همین راستا با رئیس قوه قضاییه نیز مکاتبه کرده‌ایم و امیدواریم دادستان کل کشور به این موضوع ورود کند.

وی با انتقاد از آنچه خودتحریمی در تامین داروی بیماران هموفیلی خواند، افزود: داروی فاکتور ۱۳ وارد کشور شده و تحریم خارجی مانعی برای ورود آن ایجاد نکرده اما متاسفانه بیماران همچنان از دریافت این داروی حیاتی محروم هستند، بیش از یک سال است که بیماران مبتلا به کمبود فاکتور انعقادی ۱۳ با مشکل دسترسی به داروی مورد نیاز خود مواجه‌اند و اکنون نیز با وجود واردات محموله داروی نوترکیب فاکتور ۱۳ و تحویل آن به شرکت پخش، امکان دریافت دارو برای بیماران فراهم نشده است.

اسحاقی با بیان اینکه حدود یک ماه از ورود این محموله دارویی به کشور می‌گذرد، تصریح کرد: اختلافات مالی و اعتباری و تعیین تکلیف نشدن مابه‌التفاوت قیمت دارو همچنان مانع توزیع آن و دسترسی بیماران شده است در واقع دارو در کشور موجود است اما به دلیل حل نشدن مسائل مالی و اجرایی، به دست بیمارانی که برای ادامه زندگی به آن نیاز دارند، نمی‌رسد.

وی با طرح این پرسش که آیا قرار است هزینه تغییر سیاست‌های ارزی، تصمیمات اجرایی و اختلاف میان دستگاه‌های دولتی را بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص با جان خود بپردازند، تصریح کرد: تغییر سیاست‌های ارزی و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی نباید به عاملی برای محرومیت بیماران از داروهای حیاتی تبدیل شود و وقتی دارو وارد کشور شده و در اختیار شرکت پخش قرار گرفته است، چرا باید پس از گذشت یک ماه همچنان بیماران از دریافت آن محروم باشند.

اسحاقی با هشدار نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر ادامه این وضعیت برای بیماران هموفیلی، گفت: محرومیت از داروی فاکتور ۱۳ صرفا یک مشکل دارویی یا اقتصادی نیست، بلکه به طور مستقیم با سلامت، کیفیت زندگی و بقای بیماران ارتباط دارد و ادامه کمبود و عدم دسترسی به این دارو می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد و ما نگرانیم که در آینده به دلیل نبود یا عدم دسترسی به داروی حیاتی، شاهد جان باختن تعدادی از این بیماران باشیم.