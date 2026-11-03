فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده‌های میراث ناملموس استان در شش بخش بنیادین شامل آیین‌ها و باورها، آواها و نواها، بازی‌های بومی محلی، صنایع دستی، هنرهای سنتی و آیین‌های سوگواری ساماندهی شده و موفق به دریافت ثبت ملی شده‌اند.

وی افزود: میراث ناملموس بخشی از هویت فرهنگی هر منطقه است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و ثبت آن در فهرست ملی، گامی برای حفظ این داشته‌ها از فراموشی و معرفی آن‌ها به نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: آیین‌ها، آواها و بازی‌های بومی استان ریشه در زندگی روزمره مردم دارند و ثبت ملی آن‌ها می‌تواند به تقویت هویت محلی، جذب گردشگر و رونق صنایع دستی منطقه کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام خاطرنشان کرد: شش بخش یادشده، چارچوب اصلی میراث ناملموس استان را تشکیل می‌دهند و پرونده‌های هر بخش به‌صورت جداگانه تدوین و برای ثبت به مراجع ملی ارسال شده است.

وی در پایان تأکید کرد: حفاظت از میراث ناملموس تنها با مشارکت مردم و انتقال آن به نسل جوان امکان‌پذیر است و این اداره کل برنامه‌های آموزشی و فرهنگی را برای معرفی این آثار در دستور کار دارد.