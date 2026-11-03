به گزارش خبرنگار مهر، میلاد فرخان شامگاه سه شنبه در نشست ستاد درآمد استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: میانگین رشد درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به سال گذشته حدود ۵۵ درصد بوده، در حالی که این شاخص در استان کهگیلویه و بویراحمد به ۸۲ درصد رسیده است.

وی افزود: با وجود رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی استان، تاکنون ۹۱ درصد سهمیه ابلاغی محقق شده که با توجه به شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های موجود، عملکرد قابل قبولی محسوب می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اختلال در روند ابلاغ اوراق مالیاتی در ماه‌های ابتدایی سال گفت: از ۲۰ فروردین‌ماه که فعالیت‌های اداری از سر گرفته شد، سامانه‌های ابلاغ به دلیل شرایط خاص کشور عملاً امکان ابلاغ اوراق مالیاتی را به شکل الکترونیکی و دستی نداشتند.

جهش وصول درآمدهای مالیاتی در سه ماه اخیر

فرخان با اشاره به روند وصول درآمدهای مالیاتی استان بیان کرد: در آخرین جلسه‌ای که با استاندار وقت برگزار شد، میزان وصولی درآمدهای مالیاتی تا پایان تیرماه حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود، اما در سه ماه مرداد، شهریور و مهرماه، با تلاش همکاران و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر وصول شد.

وی ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند وصول درآمدهای مالیاتی در ماه‌های اخیر است؛ به‌گونه‌ای که میزان وصولی سه‌ماهه اخیر از عملکرد چهار ماه ابتدایی سال نیز فراتر رفته است.

تمدید اظهارنامه‌ها و اقساط مالیاتی؛ چالش وصول درآمدها

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد با تشریح تأثیر تغییر مهلت‌های قانونی بر روند وصول درآمدها گفت: در شرایط عادی، شرکت‌ها موظف بودند مالیات ابرازی خود را در موعد مقرر، برای مثال تا ۳۱ شهریورماه، به‌صورت کامل پرداخت کنند، اما امسال به دلیل شرایط خاص کشور، مهلت اظهارنامه‌ها از تیرماه به شهریورماه موکول شد و امکان پرداخت اقساطی نیز فراهم شد.

فرخان افزود: در چنین شرایطی، مؤدی مالیات خود را ابراز کرده و درخواست تقسیط می‌دهد؛ بنابراین بخشی از ظرفیت وصول نقدی درآمدهای مالیاتی در همان مقطع زمانی از دست می‌رود و وصول آن به ماه‌های بعد منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی استان از محل شرکت‌ها تأمین می‌شود، اظهار کرد: سهم مشاغل، ارث، نقل‌وانتقال سهام و نقل‌وانتقال املاک در مجموع کمتر از ۱۰ درصد است و همین موضوع اهمیت عملکرد شرکت‌ها را در تحقق درآمدهای مالیاتی استان نشان می‌دهد.

۲ هزار و ۸۴۸ شرکت؛ ظرفیت ابرازی ۴۲۰ میلیارد تومانی

فرخان با اشاره به وضعیت شرکت‌های فعال در استان تصریح کرد: در مجموع ۲ هزار و ۸۴۸ شرکت در استان اظهارنامه عملکرد ارائه کرده‌اند که حدود ۸۰ درصد آن‌ها پیمانکاری هستند و مابقی در حوزه تولید و بازرگانی فعالیت دارند؛ البته فعالیت بازرگانی در استان نیز با محدودیت‌هایی مواجه است.

وی ادامه داد: مجموع مالیات ابرازی این شرکت‌ها حدود ۴۲۰ تا ۴۲۴ میلیارد تومان بود که در ابتدا ظرفیت مناسبی برای وصول درآمدهای مالیاتی محسوب می‌شد، اما بررسی‌ها نشان داد بخشی از این ارقام ناشی از اشتباه در ثبت اطلاعات بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان در همین زمینه به پرونده شرکت تعاونی مصرف کارکنان آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این شرکت به دلیل ثبت اشتباه اطلاعات در سامانه مؤدیان، مبلغ ۷۵ میلیارد تومان مالیات ابراز کرده بود که پس از پیگیری و اصلاح اطلاعات، این رقم به ۷۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.

مطالبات پیمانکاران از دولت، مانع وصول به‌موقع مالیات

فرخان یکی دیگر از چالش‌های وصول درآمدهای مالیاتی را مطالبات شرکت‌های پیمانکاری از دولت عنوان کرد و افزود: بسیاری از پیمانکاران معتقدند تا زمانی که مطالبات آن‌ها از دستگاه‌های دولتی پرداخت نشود، امکان پرداخت مالیات و جرایم مربوطه را ندارند.

وی با اشاره به وضعیت برخی شرکت‌های بزرگ استان گفت: در میان شرکت‌های دارای بالاترین ارقام مالیات ابرازی، شرکت نفت و گاز گچساران و برخی شرکت‌های پیمانکاری قرار دارند که با وجود برگزاری جلسات و پیگیری‌های متعدد، هنوز در پرداخت مالیات با محدودیت‌هایی مواجه هستند.

فرخان افزود: برای نمونه، شرکت نفت و گاز گچساران اعلام کرده است که تنها بخشی از رقم مالیاتی مورد مطالبه را پرداخت می‌کند و این موضوع بر روند تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده تأثیرگذار است.

تمدید اظهارنامه مشاغل تا آبان‌ماه؛ تأخیر در آغاز حسابرسی

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مشاغل از خردادماه به آبان‌ماه گفت: امسال به دلیل شرایط خاص بازار و وضعیت اقتصادی اصناف، مهلت ارائه اظهارنامه‌های مشاغل نیز تمدید شد.

وی با اشاره به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: این ظرفیت با هدف تعیین مالیات مقطوع و تسهیل فرآیند پرداخت مالیات برای بخشی از صاحبان مشاغل در نظر گرفته شده است.

فرخان افزود: تأخیر در ارائه اظهارنامه‌ها، عملاً فرآیند رسیدگی و حسابرسی مالیاتی را نیز چند ماه به عقب انداخته است؛ به‌طوری‌که اگر اظهارنامه‌ها در خردادماه ارائه می‌شد، امکان آغاز رسیدگی از شهریور و مهرماه وجود داشت، اما با انتقال مهلت به آبان‌ماه، بارگذاری اطلاعات و فراهم شدن زمینه وصول درآمدها نیز به تأخیر افتاده است.

۹۵ درصد اظهارنامه‌های مشاغل مشمول معافیت یا مالیات صفر شدند

وی با اشاره به نتایج بررسی سیستمی اظهارنامه‌های مشاغل اظهار کرد: بر اساس آمارهای به‌دست‌آمده، حدود ۹۵ درصد اظهارنامه‌های بررسی‌شده در استان مشمول معافیت یا مالیات صفر شده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: بررسی‌های سیستمی با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت بازار استان انجام شده و نتایج نشان می‌دهد استفاده از این روش در بسیاری از موارد به نفع مؤدیان است.

فرخان با اشاره به فرآیند حسابرسی اظهارنامه شرکت‌ها نیز گفت: در بررسی اظهارنامه‌های شرکت‌ها، مواردی وجود دارد که رقم تشخیصی نسبت به رقم ابرازی افزایش قابل توجهی داشته است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد افزایش تشخیص تا حدود ۵۸۰ درصد نیز ثبت شده است.

وی تأکید کرد: با وجود این، در فرآیند رسیدگی تلاش شده شرایط اقتصادی شرکت‌ها و هزینه‌های واقعی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد و در طول ماه‌های گذشته، حساسیت و دقت بیشتری در پذیرش هزینه‌های قانونی مؤدیان به خرج داده‌ایم تا حقی از فعالان اقتصادی تضییع نشود.

هدف‌گذاری وصول ۳۵۰۰ میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به برنامه وصول درآمدهای مالیاتی تا پایان سال گفت: با وجود تمام محدودیت‌ها، روند وصول درآمدها مثبت بوده و تلاش می‌کنیم سهمیه ابلاغی استان به‌طور کامل محقق شود.

فرخان افزود: در صورت بهبود شرایط اقتصادی و استمرار روند فعلی، پیش‌بینی می‌کنیم میزان وصول درآمدهای مالیاتی استان از مرز ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عبور کند و حتی به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی با اشاره به اینکه سهمیه سال گذشته استان بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: هدف‌گذاری جدید نشان‌دهنده افزایش قابل توجه ظرفیت وصول درآمدهای مالیاتی استان است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، این هدف محقق شود.

نگرانی از انتقال شرکت‌ها به سایر استان‌ها

فرخان در بخش پایانی سخنان خود به موضوع درخواست برخی شرکت‌ها برای انتقال محل فعالیت و ثبت خود از استان اشاره کرد و گفت: آمارهایی در اختیار داریم که نشان می‌دهد تعدادی از شرکت‌ها متقاضی انتقال از استان هستند.

وی با بیان اینکه احتمالاً برخی شرکت‌ها به دلیل تفاوت در شرایط معافیت‌ها یا فرآیندهای حسابرسی در سایر استان‌ها چنین تصمیمی می‌گیرند، بر ضرورت توجه به این موضوع تأکید کرد.

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: با وجود تعطیلی بخشی از بازار، تأخیر در ارائه اظهارنامه‌ها، مشکلات پیمانکاران و محدودیت‌های اقتصادی، مجموعه امور مالیاتی استان با تلاش کارکنان توانسته رشد ۸۲ درصدی درآمدها را ثبت کند و امیدواریم با تکمیل فرآیند بارگذاری و رسیدگی به اظهارنامه‌ها، زمینه افزایش وصولی و تحقق کامل سهمیه ابلاغی فراهم شود.