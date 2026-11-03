به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، چندین ایالت آمریکا برای تأمین پشتیبانی امنیت سایبری در جریان انتخابات میان‌دوره‌ ای کنگره این کشور، از «گارد ملی» کمک گرفتند. برخی از دستگاه‌ های رای‌ گیری نیز در حوزه انتخاباتی مهم و رقابتی شهرستان وستچستر در ایالت نیویورک قادر به اسکن برگه‌ های رای نبوده‌ و بنابراین، فرایند اخذ رای با مشکل مواجه شده است. از سوی دیگر، وقوع سیل در ایالت فلوریدا باعث شده است که ۲۳ محل اخذ رای‌ به مکان‌ های دیگری منتقل شوند.

سی ان ان در ادامه افزود: با آغاز به کار حوزه‌ های رأی‌ گیری در هاوایی، انتخابات میان‌ دوره‌ ای در سراسر آمریکا اکنون در جریان است.

از سوی دیگر، این شبکه تلویزیونی به نقل از یک مقام کاخ سفید ادعا کرد: در روز انتخابات، نوعی خوش‌بینی توأم با احتیاط در دولت ترامپ حاکم است.