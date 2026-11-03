حسن حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر ماه قبل اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت بهداشت به شهرستان بابل اظهار کرد: این سفر با هدف بررسی میدانی نیازها، ارزیابی ظرفیت‌های حوزه سلامت و پیگیری مطالبات درمانی مردم انجام شد و در جریان آن، مجموعه‌ای از مصوبات و توافق‌ها برای تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان به دست آمد.

وی با بیان اینکه ارتقای خدمات سلامت از مطالبات مهم مردم بابل است، افزود: در این سفر هشت محور مهم برای توسعه امکانات درمانی و بهداشتی شهرستان مورد توجه قرار گرفت که اجرای آن‌ها می‌تواند در بهبود دسترسی مردم به خدمات و افزایش توان مراکز درمانی مؤثر باشد.

نماینده مردم بابل در مجلس نخستین دستاورد این سفر را اختصاص ۶ دستگاه یونیت دندانپزشکی عنوان کرد و گفت: تأمین این تجهیزات زمینه توسعه خدمات سلامت دهان و دندان و دسترسی بهتر شهروندان به خدمات دندانپزشکی را فراهم می‌کند.

حسن نتاج همچنین از برنامه نوسازی ۸۰ خانه بهداشت خبر داد و افزود: خانه‌های بهداشت از ارکان اصلی نظام مراقبت‌های اولیه سلامت، به‌ویژه در مناطق روستایی هستند و بهسازی این مراکز می‌تواند کیفیت محیط ارائه خدمات و سطح دسترسی مردم به مراقبت‌های بهداشتی را ارتقا دهد.

وی با اشاره به نیاز بیمارستان‌های بابل به تجهیزات تخصصی و تکمیلی بیان کرد: در این سفر تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز بیمارستانی شهرستان نیز پیگیری و برای تقویت توان تشخیصی و درمانی آن‌ها تصمیم‌گیری شد تا زمینه ارائه خدمات با کیفیت‌تر به بیماران فراهم شود.

نماینده مردم بابل در مجلس، اخذ مجوز ماده ۲۳ برای بیمارستان جایگزین شهید یحیی‌نژاد را از دیگر دستاوردهای مهم این سفر برشمرد و گفت: این مجوز یکی از مراحل ضروری برای پیشبرد طرح احداث بیمارستان جایگزین است و می‌تواند مسیر قانونی اجرای این پروژه زیرساختی را هموار کند.

حسن نتاج با اشاره به اهمیت توسعه خدمات درمان ناباروری در شهرستان ادامه داد: اختصاص تجهیزات به مرکز درمان ناباروری فاطمه‌الزهرا (س) نیز در دستور کار قرار گرفت که با تقویت امکانات این مرکز، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی به زوج‌های متقاضی درمان افزایش می‌یابد.

وی ساخت و تکمیل بیمارستان گلیا را از دیگر محورهای مورد توافق دانست و اظهار کرد: توسعه این مرکز درمانی در راستای افزایش دسترسی ساکنان مناطق مربوط به خدمات بیمارستانی و تقویت عدالت در توزیع امکانات سلامت اهمیت دارد.

نماینده مردم بابل در مجلس همچنین از پیگیری تکمیل ستاد فرماندهی اورژانس ۱۱۵ خبر داد و گفت: تقویت این زیرساخت، به بهبود مدیریت مأموریت‌های فوریت‌های پزشکی، هماهنگی نیروهای امدادی و افزایش آمادگی برای پاسخ‌گویی به حوادث کمک می‌کند.

نتاج اختصاص ۱۵ دستگاه آمبولانس را هشتمین دستاورد این سفر عنوان کرد و افزود: نوسازی و تقویت ناوگان آمبولانس، نقش مهمی در پوشش امدادی، انتقال به‌موقع بیماران و افزایش توان عملیاتی اورژانس دارد.

وی در پایان تأکید کرد: پیگیری این مصوبات تا مرحله اجرا اهمیت اساسی دارد و هدف از این اقدامات، ارتقای زیرساخت‌های سلامت، افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای مردم شهرستان بابل است.