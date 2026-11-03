به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی شامگاه سه شنبه در آیین تجلیل از جمیل لطف‌اللهی‌نسب، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به جایگاه مربیان باتجربه در توسعه ورزش اظهار کرد: لطف‌اللهی‌نسب از مربیان توانمند و تأثیرگذار ورزش ایران است و جامعه ورزش استان و کشور قدردان سال‌ها تلاش و خدمات وی است.

وی با اشاره به روند رو به رشد حضور مربیان و ورزشکاران کردستانی در رقابت‌ها و مسئولیت‌های ملی افزود: تعداد نمایندگان استان در عرصه‌های ملی از ۲ نفر در سال گذشته به پنج نفر در سال جاری افزایش یافته است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان جمیل لطف‌اللهی‌نسب را از سرمایه‌های ارزشمند ورزش استان دانست و بیان کرد: این مربی با وجود برخورداری از جایگاه حرفه‌ای در سطح ملی و حتی فرصت‌های فعالیت در خارج از کشور، همچنان با علاقه و بدون چشمداشت دانش و تجربیات خود را در اختیار ورزشکاران و مربیان بومی قرار می‌دهد.

خاکی با تأکید بر اهمیت شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی استان تصریح کرد: باید از ظرفیت مربیان باتجربه و پیشکسوتان برای تربیت نسل آینده ورزشکاران استفاده کنیم؛ چراکه استعدادهای جوان کردستان می‌توانند در سال‌های آینده افتخارات بیشتری برای استان رقم بزنند.

وی انتقال دانش فنی و تجربیات مربیان موفق به نسل جوان را فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح ورزش استان دانست و بر ضرورت حمایت از استعدادهای بومی تأکید کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از سال‌ها تلاش و خدمات جمیل لطف‌اللهی‌نسب در عرصه مربیگری و توسعه تنیس روی میز تجلیل شد.