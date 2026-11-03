یوسف گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تولید چای در شهرستان لنگرود اظهار کرد: امسال با مجموعه اقدامات حمایتی، اجرای عملیات به‌زراعی، احیای باغات و همراهی چایکاران و کارخانه‌داران، شاهد رشد قابل توجه تولید برگ سبز چای در شهرستان بودیم و میزان تولید نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافت.

فرماندار لنگرود با بیان اینکه امسال حدود ۲۳ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران شهرستان خریداری شده است، افزود: ارزش این میزان خرید به حدود ۸۰۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسد که بخش عمده‌ای از آن به چایکاران پرداخت شده است.

فرماندار لنگرود با اشاره به وضعیت مطالبات چایکاران تصریح کرد: تاکنون حدود ۶۹۸ میلیارد تومان، معادل ۸۷ درصد از مطالبات چایکاران شهرستان پرداخت شده و روند تسویه حساب‌ها نیز در حال انجام است.

گلشن با اشاره به ظرفیت صنایع فرآوری چای در لنگرود گفت: در حال حاضر ۳۳ کارخانه چای در شهرستان فعالیت دارند که بهای برگ سبز خریداری‌شده در ۱۴ کارخانه به‌طور کامل تسویه شده است.

وی میزان تولید چای خشک شهرستان را حدود پنج هزار و ۲۰۰ تن اعلام کرد و افزود: این میزان نزدیک به ۲۰ درصد از کل تولید چای خشک استان گیلان را شامل می‌شود و نشان‌دهنده جایگاه مهم لنگرود در تولید و فرآوری چای استان است.

احیای ۸۰۰ هکتار از باغات چای در لنگرود

فرماندار لنگرود با تأکید بر ضرورت صیانت از باغات چای و افزایش بهره‌وری این محصول راهبردی بیان کرد: طی دو تا سه سال اخیر نزدیک به ۸۰۰ هکتار از باغات چای شهرستان احیا شده که این اقدام در کنار عملیات به‌زراعی و حمایت از چایکاران، نقش مؤثری در افزایش سطح تولید داشته است.

گلشن همچنین به افزایش نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای اشاره کرد و گفت: امسال نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک با افزایش ۷۰ درصدی به ۴۲ هزار تومان و برگ سبز درجه دو به ۳۰ هزار تومان رسیده است که می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی چایکاران و ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیت در این حوزه مؤثر باشد.

وی حمایت‌های دولت، احیای باغات، اجرای عملیات به‌زراعی و همکاری کارخانه‌داران را از عوامل مؤثر در بهبود وضعیت تولید چای شهرستان دانست و بیان کرد: با تداوم این حمایت‌ها و تقویت زنجیره تولید تا فرآوری، امیدواریم روند رو به رشد تولید چای در لنگرود در سال آینده نیز ادامه پیدا کند و شاهد رونق بیشتر این بخش و بهبود معیشت چایکاران باشیم.