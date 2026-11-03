https://mehrnews.com/x3dw9T ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ کد مطلب 6999301 استانها کردستان استانها کردستان ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ تداوم اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از وطن سنندج- مردم سنندج در دویست و چهل و هشتمین اجتماع شبانه بار دیگر بر حفظ وحدت و یکدلی و حمایت از وطن تاکید کردند. دریافت 30 MB کد مطلب 6999301 کپی شد مطالب مرتبط طنین صدای اللهاکبر در دویست و چهل و هشتمین اجتماع شبانه تبریزیها حضور خیابانی مردم، جلوهای از همبستگی ملی حماسه مردم سلماس در دویست و چهل و هشتمین اجتماع شبانه برچسبها سنندج تجمع مردمی جنگ رمضان
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