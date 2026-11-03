زبه گزاشر خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی استاندار زنجان و سید مصطفی حسینی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان شامگاه سه شنبه با صدور پیامی بمناسبت 13 آبان عنوان کردند: سیزدهم آبان‌ماه، روز ملی مبارزه با استکبار، در حافظه تاریخی این مرز و بوم نماد پایمردی و تبلور اراده ملتی است که در تاریخ کهن خویش، طوق استعمار و سلطه بیگانگان را برنتافته و استقلال و تمامیت ارضی ایران عزیز را با عزت پاس داشته است.

این پیام مشترک می افزاید: امسال در شرایطی به استقبال این روز ملی می‌رویم که وجدان بیدار ایرانیان از داغ شهادت مظلومانه دانش‌آموزان نونهال میناب در تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به سوگ نشسته است. پرپر شدن این فرزندان معصوم در سنگر علم و دانش، گواهی آشکار بر کینه‌توزی بیگانگان با بالندگی این مرز و بوم است؛ لکن این خون‌های پاک، عزم و همبستگی ملی ما را در حراست از کیان و منافع عالیه میهن پولادین‌تر می‌سازد.

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان تأکید کردند: امروز، حضور در صحنه همبستگی ملی، ادای دینی بزرگ به پاسداران تاریخ و فرهنگ این خاک پاک و گواهی زنده بر روحیه تسلیم‌ناپذیر و بیگانه‌ستیز ایرانیان است تا بار دیگر ثابت کنیم سرنوشت این دیار به دست فرزندان غیور خودش رقم می‌خورد.

صادقی و حسینی اضافه کردند: اینجانبان با گرامیداشت نام و یاد تمامی حافظان استقلال و امنیت میهن، به‌ویژه شهدای عزیز دانش‌آموز میناب از عموم اقشار فهیم، غیور و وطن‌دوست استان زنجان، جوانان، دانشگاهیان، اصناف، فرهنگیان و کارگران دعوت می‌نماییم تا با گام‌های استوار و همتی یکپارچه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، اراده پولادین این سرزمین در دفاع از منافع ملی و ایستادگی در برابر متجاوزان را به نمایش بگذارند.