به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، مردم استان گلستان از دقایقی پیش با حضور در خیابان‌ها و مسیرهای تعیین‌شده، راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را آغاز کردند.

این مراسم با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف استان در حال برگزار است و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای استکبارستیزانه، بار دیگر بر همبستگی و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی و دخالت‌های خارجی تأکید می‌کنند.

راهپیمایی ۱۳ آبان در گرگان، مرکز استان گلستان، از ساعت ۹ صبح از میدان شهرداری آغاز شده و راهپیمایان با عبور از خیابان شهدا به سمت مصلی وحدت در حال حرکت هستند.

این مراسم در ۴۳ شهر و منطقه استان گلستان برنامه‌ریزی شده است و مردم شهرستان‌های مختلف نیز با حضور در مسیرهای اعلام‌شده، در این راهپیمایی شرکت می‌کنند.

۱۳ آبان؛ روزی با سه رویداد تاریخی

یوم‌الله ۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز شناخته می‌شود.

تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، سه رویداد مهمی هستند که این روز را به یکی از مناسبت‌های تاریخی و سیاسی مهم کشور تبدیل کرده‌اند.

راهپیمایی امسال نیز فرصتی برای بازخوانی این رویدادهای تاریخی و تجدید میثاق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

مردم گلستان در حالی در این مراسم حضور یافته‌اند که راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرها و مناطق مختلف استان، با هدف گرامیداشت روز دانش‌آموز و اعلام انزجار از سیاست‌های استکباری برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مراسم راهپیمایی در برخی مناطق استان از ساعت ۹ صبح و در شماری دیگر از شهرها از ساعت ۹:۳۰ و ۱۰ صبح آغاز می‌شود و اقشار مختلف مردم در مسیرهای تعیین‌شده به سمت محل‌های برگزاری مراسم حرکت می‌کنند.