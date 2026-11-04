به گزارش خبرنگار مهر، حمزه خواجه، سه شنبه شب در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان با اشاره به اینکه فعالیت‌های انجام‌شده در مدارس در هفته بسیج دانش آموزی رنگ و بوی استکبارستیزی داشته است، اظهار کرد: اصل قضیه، یعنی روز دانش‌آموز و روز استکبارستیزی، متعلق به مجموعه آموزش و پرورش است و باید این مراسم به صورت ویژه و متفاوت از سال‌های قبل برگزار شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیّر از اجرای پویش‌هایی همچون «نقش جوان در امتداد راه استکبارستیزی» خبر داد.

خواجه با تأکید بر اینکه برنامه‌های امسال به صورت ویژه از طریق مدارس پیگیری می‌شود، بیان کرد: تاکنون ۳۷ برنامه متنوع در سطح مدارس شهرستان از جمله فضاسازی مناسبتی، گفتمان‌های بصیرتی، مسابقات فرهنگی و ورزشی، و پویش‌های دانش‌آموزی اجرا شده است.

وی افزود: مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان از ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد و با توجه به گرمای هوا، تمهیدات لازم جهت تأمین آب آشامیدنی در طول مسیر با همکاری شهرداری و مدارس پیش‌بینی شده است.