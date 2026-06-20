اطلاعیه خاموشی با برنامه در بویراحمد، باشت و گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای اعلام کرد برق شهرستان های باشت و گچساران فردا یکشنبه به منظور انجام طرح ملی سامان ، اصلاح و بهینهسازی شبکه قطع می شود.
بویراحمد
چنارستانها، طرح ماهیها، کردلاغری، علیآباد، کریمآباد، موردرازها، محمدآباد نرهگاه، سرابتاوه (فرعی ۱ تا ۱۰) ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰
تنگ کناره، دشت روم، کوشک، سپیدار، جلیل و بابکان از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰
باشت
بخش بوستان و روستاهای تابعه از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰
گچساران
پشه کان، آب شیرین، باباکلان از ساعت ۰۷:۱۰ تا ۱۲:۱۰
تلخاب شیرین، بهنوش، فرودگاه، پلیسراه گچساران-شیراز از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰
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