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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

اطلاعیه خاموشی با برنامه در بویراحمد، باشت و گچساران

اطلاعیه خاموشی با برنامه در بویراحمد، باشت و گچساران

یاسوج- شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای اعلام کرد برق شهرستان های باشت و گچساران فردا یکشنبه به منظور انجام طرح ملی سامان ، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای اعلام کرد برق شهرستان های باشت و گچساران فردا یکشنبه به منظور انجام طرح ملی سامان ، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه قطع می شود.

بویراحمد

چنارستان‌ها، طرح ماهی‌ها، کردلاغری، علی‌آباد، کریم‌آباد، موردرازها، محمدآباد نره‌گاه، سرابتاوه‌ (فرعی ۱ تا ۱۰) ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰

تنگ کناره، دشت روم، کوشک، سپیدار، جلیل و بابکان از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰

باشت

بخش بوستان و روستاهای تابعه از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰

گچساران

پشه کان، آب شیرین، باباکلان از ساعت ۰۷:۱۰ تا ۱۲:۱۰

تلخاب شیرین، بهنوش، فرودگاه، پلیس‌راه گچساران-شیراز از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰

کد مطلب 6866183

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