به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۱۳ آبان فیلم «حاشیه» اکران شده‌ است. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۸:۳۰ ‌چهارشنبه ۱۳ آبان در ۲۰ هزار و ۹۰۰ سانس، ۶۵۰ هزار و ۵۴۶ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۸۳ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۲۲ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش افزایش پیدا کرده است.

فیلم سینمایی «خانوم والده» با فروش بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان وارد باشگاه ۳۰۰ میلیاردی های سینما شد. پیش از این «فسیل» و «هفتاد سی» به فروش بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان دست یافته بودند.

«بورسیه» صدرنشین جدول فروش است

فیلم سینمایی «بورسیه» به نویسندگی و کارگردانی برزو نیک‌نژاد و تهیه‌کنندگی کامران حجازی از ۶ آبان اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۲۹۹ هزار و ۶۶ بلیت به فروش ۴۱ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومانی رسید و در صدر جدول فروش قرار گرفت. جواد عزتی، امیر جعفری، عباس جمشیدی فر و پانته‌آ پناهی‌ها بازیگران اصلی این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق و تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱۵۳ هزار و ۸۳۸ بلیت به فروش ۱۹ میلیارد و ۸۲۹ میلیون تومانی رسید و در رتبه دوم جدول فروش قرار گرفت. «خانوم والده» داستان ۲ برادر بدهکار را روایت می‌کند که در شرایط دشوار مالی، از رسیدن ارثی غیرمنتظره باخبر می‌شوند. ورود این ارث به زندگی آنها، مجموعه‌ای از سوءتفاهم‌ها و موقعیت‌های طنز را شکل می‌دهد و ۲ برادر را وارد ماجرایی تازه می‌کند. رضا عطاران و عباس جمشیدی‌فر نقش ۲ برادر داستان را بازی می‌کنند و شبنم قربانی، غلامرضا نیکخواه، ایمان صفا، گیتی قاسمی و علی دهکردی دیگر بازیگران فیلم هستند.

فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین دوماری از ۲۲ مهر اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۳۸ هزار و ۶۷۲ بلیت به فروش ۵ میلیارد و ۵۶۶ میلیون تومانی دست یافت و در رتبه سوم قرار گرفت. محمدرضا فروتن، آناهیتا افشار و شهاب حسینی به همراه ناصر هاشمی و بهناز جعفری، با معرفی سعید عظیمی، مهدی ذاکر، سامان بردیا و با حضور افتخاری پانته‌آ پناهی‌ها و بازیگر خردسال نایریکا رشیدی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی از ۴ شهریور اکران شده و با فروش ۶۲ هزار و ۲۶۲ بلیت ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان فروخته است‌ و در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: در سیاره‌ای دوردست دختری به نام دریا منتظر قهرمانی افسانه‌ای‌ است که آنها را از دست آبدزک‌ها نجات دهد. همزمان پسر بچه‌ای عاشق قهرمان شدن به نام هانی که اشتباهی به جای یک میمون فضانورد در آسمان سرگردان است، وارد سیاره آنها می‌شود.

فیلم سینمایی «بامبولک ۲» به کارگردانی محمدمتین اوجانی از روز چهارشنبه، ۲۲ مهر راهی سینماهای سراسر کشور شده است. این فیلم با فروش ۲۸ هزار و ۱۵۹ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۹۵۶ میلیون تومانی رسید. امیرحسین صدیق، کمند امیرسلیمانی، مهرداد ضیایی، عیسی یوسفی‌پور، فریده سپاه‌منصور، آناهیتا هاشمی، آیان یاربیگی و دانیال نوروش در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری از ۱۱ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۱۱ هزار و ۵۸۸ بلیت به فروش یک میلیارد و ۶۰۹ میلیون تومانی رسید. «اسکورت» درباره‌ انتخاب‌های دشوار است؛ داستانی از سربازی که برای نجات جان دوستش، ناچار به ورود به دنیای خطرناکِ شوتی‌ها می‌شود. امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و رضا کیانیان از بازیگران این فیلم هستند.

انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی از ۶ آبان اکران شده و با فروش ۱۶ هزار و ۷۶۱ بلیت به فروش یک میلیارد و ۵۰۳ میلیون تومانی رسید. «بادبادک‌ها» انیمیشنی سه بعدی و ۸۰ دقیقه‌ای است و در خلاصه داستان این اثر آمده است: در آینده‌ای نزدیک وقتی نیرویی بیگانه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته ذهن ساکنان جزیره‌ای کوچک در خلیج فارس را تسخیر می‌کند، تنها چهار نوجوان و مربی‌شان که از این کنترل ذهنی در امان مانده‌اند، باید با تکیه بر دانش، خلاقیت و پهپادهای دست‌ساز خود در برابر ارتشی از ربات‌ها و دشمنی پنهان بایستند و پیش از آنکه منبعی ارزشمند در دل جزیره به تصرف درآید، مردم و سرزمینشان را نجات دهند.

فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۱۰ هزار بلیت به فروش یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون تومانی دست یافته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است ...

بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی از ۲۵ شهریور اکران شده و با فروش ۱۳ هزار و ۳۷۵ بلیت به فروش یک میلیارد و ۱۲۲ هزار تومانی دست یافت. در این فیلم آرمان درویش، شکیب شجره، پیام احمدی‌نیا، سارا توکلی، امیرحسین هاشمی، هادی شیخ‌الاسلامی، پیمان نوری، میلاد رفاقتی، حسین اثباتی، محمد صدیقی‌مهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی و رضا نوری و با حضور امیر آقایی به ایفای نقش پرداخته اند. «جانشین» روایتی از زندگی و نقش سرنوشت‌ساز شهید حسین املاکی جانشین لشکر قدس گیلان، در طراحی و اجرای عملیات بزرگ و پیچیده «نصر ۴» است.

فیلم‌هایی که زیر یک میلیارد فروختند

فیلم سینمایی «بُت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حمید نعمت‌الله‌ پس از هشت سال از اکران «شعله‌ور» از ۲۲ مهر اکران شده است. این فیلم با فروش ۵ هزار و ۸۲ بلیت به فروش ۷۲۳ میلیون تومانی دست پیدا کرد. بازیگران این فیلم لیلا حاتمی، محمدرضا فروتن، لیلی رشیدی، کاظم سیاحی، بانیپال شومون، ایمان صیادبرهانی، الناز حبیبی، الهام جسمانی، مهتاب ثروتی و نوید پورفرج هستند،

فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش یک هزار و ۷ بلیت به فروش ۶۹۴ میلیون تومانی رسید. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می دهند.

فیلم سینمایی «من می‌ترسم» به نویسندگی و کارگردانی بهنام بهزادی از ۲۹ مهر اکران خود را آغاز کرده است و با فروش یک هزار و ۷۰۰ بلیت به فروش ۲۱۲ میلیون تومانی رسید. الناز شاکردوست، پوریا رحیمی‌سام، امیر جعفری، ستاره پسیانی، مهران احمدی، بهزاد خلج، پیام یزدانی، مجید جعفری، میترا رفیع و یگانه رفتاری در این فیلم بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «بدیش اینه من وسط کلی شک‌ام که می‌خوام برم یا نه ... ولی بدترش اینه که صد برابرش مطمئنم نمی‌تونم بمونم.»

فیلم سینمایی «کافه سلطان» به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق کریمی از ۲۹ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش یک هزار و ۱۵۲ بلیت به فروش ۱۴۶ میلیون تومانی دست یافت. آزیتا حاجیان، محمدرضا شریفی‌نیا، سیاوش طهمورث، سجاد بابایی، مریم مؤمن، شیوا مکینیان، محمدرضا صولتی، تورج فرامرزیان، بدرالسادات برنجانی، امین ایمانی، سهیل قاصدی در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند. «کافه سلطان» یک ملودرام اجتماعی و داستان خانواده‌ای است که تلاش دارند خود را در برابر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی حفظ کنند.

انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش یک هزار و ۴۵۸ بلیت به فروش ۱۱۳ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفت‌انگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود می‌آید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سن‌ایچ می‌خواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادی‌های کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق می‌شود؟

فیلم کمدی «ناپلئون در باغ زردآلو» به نویسندگی و کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی احسان ظلی‌پور از ۴ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۹۲۸ بلیت به فروش ۸۸ میلیون تومانی رسید. سعید آقاخانی، امیر جعفری، غلامرضا نیکخواه، ناهید مسلمی، امید روحانی، شادی خلیلی، قاسم زارع، نیما نوری زاده و یوسف تیموری در این کمدی به ایفای نقش پرداخته اند. در خلاصه داستان «ناپلئون در باغ زردآلو» آمده است: آقا بهمن و آقا یحیی تو زندان نقشه بزرگترین دزدی عمرشان را می کشند تا بارشان را برای همیشه ببندند … .

فیلم سینمایی «سفید برفی» به کارگردانی جواد نوریان و تهیه کنندگی داریوش بابائیان از اول مهر اکران شده و با فروش یک هزار و ۱۴ بلیت به فروش ۷۸ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان این فیلم که مناسب گروه سنی کودکان است، آمده است: «فرشید همراه گروهی از دوستانش بعد از فراغت از تحصیل تصمیم می گیرند برای مسابقه به اسطبل پدر فرشید بروند در همین حین اسب گران قیمتی مفقود می شود و بچه ها تصمیم می گیرند با همکاری یکدیگر اسب را پیدا کنند.»

کیانوش گرامی، امید علیمردانی، خشایار راد، مجید شهریاری، علی قزوینی، میلاد کریمی، حسین دارایی افسانه صالحی، پریناز عبائیان، حسین توکلی، ابوالفضل نوریان، امیرهادی طاهری، سالار شکرانی، کوروش اسماعیلی، آیهان امیری، محمدرضا شریعتی، کارن جعفری، سپهر نجابت، امیرمحمد اسماعیل‌زاده، علیرضا شاکری و سپهر عمومی گروه بازیگران «سفید برفی» را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «آن دو» به نویسندگی مهدی سجادپور و مرتضی رحیمی، کارگردانی مرتضی رحیمی و تهیه کنندگی سیدعلیرضا سبط احمدی از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۴۳۱ بلیت به فروش ۲۶ میلیون تومان دست یافت. درام سینمایی «آن دو» داستان «ظفر»، پسر ۱۲ ساله‌ ایل بختیاری را روایت می‌کند که با مفقود شدن برادرش در جبهه و آوردن شهیدی بی‌نام‌ و نشان به لردگان، ظفر و خانواده‌اش در برزخِ بیم، امید و شناسایی قرار می‌گیرند.

فیلم سینمایی «حاشیه» به تهیه‌کنندگی یوسف منصوری و کارگردانی محمد علیزاده‌فرد از ۱۳ آبان اکران شده و با فروش ۷۰ بلیت به فروش ۱۰ میلیون تومانی رسید. در خلاصه داستان «حاشیه» آمده است: «افتادیم زیر پونز شهر به این درندشتی …» هادی کاظمی، مهران احمدی، سجاد بابایی، ونوس کانلی، میترا رفیع، جواد قامتی، محمود نظرعلیان، محمد موحدنیا، حسین شهبازی و آندیا عبدالرضایی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم سینمایی «سقف» به نویسندگی مشترک ابراهیم امینی و علی محمد حسام‌فر اکران خود را از ۲۸ مرداد آغاز کرده است و با فروش ۸۰ بلیت به فروش ۷ میلیون تومانی دست یافت. سام درخشانی، فریبا نادری، بیژن بنفشه‌خواه، گیتی قاسمی، شیرین آقاکاشی، بابک والی، سانیا سالاری، حسین رامه، با معرفی سجاد آوینی و رزا اسکندری و بازیگر خردسال ارسلان همتی بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند. «سقف» به معضلات یک خانواده ایرانی می‌پردازد که پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه با آن مواجه شده‌اند.

فروش کلی فیلم‌ها

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«خانوم والده»: ۳۰۲ میلیارد و ۳۵۹ میلیون تومان

«زنده شور»: ۱۹۸ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان

«استخر»: ۱۷۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان

«اسکورت»: ۶۵ میلیارد و ۳۶۸ میلیون تومان

«سفینه نجات»: ۵۹ میلیارد و ۱۰۹ میلیون تومان

«بورسیه»: ۴۱ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان

«بی‌دار»: ۲۸ میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان

«ناپلئون در باغ زردآلو»: ۲۳ میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان

«جانشین»: ۱۱ میلیارد و ۳۲ میلیون تومان

«سقف»: ۹ میلیارد و ۶۸۹ میلیون تومان

«بامبولک»: ۶ میلیارد و ۳۶۹ میلیون تومان

«بت»: ۴ میلیارد و ۷۶۶ میلیون تومان

«نبرد با خرچنگ»: ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون تومان

«نبرد بادبادک‌ها»: یک میلیارد و ۵۰۶ میلیون تومان

«سفید برفی»: یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان

«آن دو»: یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون تومان

«من می‌ترسم»: ۷۲۲ میلیون تومان

«کافه سلطان»: ۴۸۱ میلیون تومان

«حاشیه»: ۱۰ میلیون تومان