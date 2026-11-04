به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، در آیین نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی و روز دانش آموز، با تأکید بر نقش تاریخی دانش‌آموزان در مبارزه با استکبار و دفاع از استقلال کشور، علم‌آموزی، تقویت ایمان، آگاهی، وحدت و مسئولیت‌پذیری را از مهم‌ترین الزامات پیشرفت ایران و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی دانست.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های دانش‌آموزان، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و فعالیت‌های به نمایش درآمده در غرفه‌های مدرسه، اظهار کرد: حضور پرشور دانش‌آموزان در این مراسم و راهپیمایی ۱۳ آبان، جلوه‌ای از مشارکت و نقش‌آفرینی نسل نوجوان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی ۱۳ آبان گفت: نام‌گذاری این روز به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، ریشه در حوادث مهم تاریخی دارد؛ از تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون تا شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸.

وی با اشاره به شهادت شهید محمدحسین فهمیده در هشتم آبان‌ماه افزود: شهادت این نوجوان بسیجی موجب شد هشتم آبان به عنوان روز بسیج دانش‌آموزی گرامی داشته شود و هفته‌ای نیز به همین مناسبت به نام هفته بسیج دانش‌آموزی نام‌گذاری شود.

کاظمی با بیان اینکه دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی در عرصه‌های مبارزه، دفاع و مقاومت نقش‌آفرین بوده‌اند، تصریح کرد: حوادث ۱۳ آبان یادآور حضور مؤثر دانش‌آموزان و دانشجویان در تحولات تاریخی کشور و تأکیدی بر اهمیت استقلال، آگاهی و حفظ منافع ملی است.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و آنچه سیاست‌های آمریکا در کشورهای مختلف خواند، اظهار کرد: ضرورت شناخت سیاست‌های قدرت‌های جهانی و توجه به پیامدهای سلطه‌طلبی و مداخله خارجی بیش از گذشته اهمیت دارد.

کاظمی با یادآوری حوادث و شهدای اخیر، از جمله دانش‌آموزان میناب و لامرد و همچنین شهادت رهبر انقلاب، تأکید کرد: ملت ایران در مناسبت‌هایی همچون ۱۳ آبان، بار دیگر بر باورها، آرمان‌ها و اراده خود برای دفاع از استقلال و تمامیت سرزمینی کشور تأکید می‌کند.

دانش‌آموزان؛ میراث‌داران ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز

کاظمی خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما میراث‌داران ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید هستید که در دوران دفاع مقدس در راه دفاع از کشور جان خود را فدا کردند؛ همچنین مسئولیت پاسداری از آرمان‌ها و ارزش‌های نسل‌های گذشته و شهدای دانش‌آموز امروز بر دوش شماست.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی و بیداری در مواجهه با مسائل اجتماعی و سیاسی افزود: نخستین گام برای ایستادگی در برابر ظلم و زیاده‌خواهی، داشتن شناخت و آگاهی است. انسان در برابر ظلمی که به خود، جامعه و دیگر مظلومان وارد می‌شود، مسئولیت دارد و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه ظلم‌ستیزی و حمایت از مظلومان ریشه در فطرت انسانی دارد، خاطرنشان کرد: برای حفظ این روحیه، باید ایمان، باورهای دینی و اعتقادات خود را تقویت کنیم؛ چراکه تضعیف باورها می‌تواند بر روحیه مسئولیت‌پذیری و ایستادگی نسل جوان تأثیر بگذارد.

علم‌آموزی؛ زیربنای اقتدار و پیشرفت کشور

کاظمی، علم‌آموزی و تلاش علمی را از دیگر الزامات پیشرفت و اقتدار کشور دانست و گفت: تحصیل، دانش‌اندوزی و کوشش علمی از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به قله‌های توسعه و پیشرفت هستند. همان‌گونه که گفته‌اند «العلم سلطان» و «توانا بود هر که دانا بود».

وی ادامه داد: پیشرفت‌های علمی کشور در عرصه‌های مختلف، از جمله فناوری‌های پیشرفته، صنایع دفاعی و حوزه هسته‌ای، حاصل تلاش و پشتکار دانش‌آموزان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان ایرانی است.

کاظمی با اشاره به ظرفیت علمی نسل جوان اظهار کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان با استعداد و توانمندی علمی خود می‌توانند زمینه‌ساز پیشرفت کشور باشند و نقش مهمی در ساختن آینده ایران ایفا کنند.

مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های مدرسه، تمرین مسئولیت‌پذیری اجتماعی است

وزیر آموزش و پرورش، همدلی، وحدت، همفکری، مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری را از عوامل مهم تقویت انسجام و روحیه جمعی دانست و بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال دانش‌آموزان در محیط مدرسه تأکید کرد.

وی افزود: دانش‌آموزان باید در کنار تحصیل و درس‌آموزی، در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و تشکل‌های دانش‌آموزی نیز حضور مؤثر داشته باشند و برای پویایی و نشاط بیشتر محیط مدرسه تلاش کنند.

کاظمی با اشاره به فعالیت‌ها و غرفه‌های ارائه‌شده در مراسم گفت: فعالیت‌هایی که امروز در مدرسه به نمایش گذاشته شده است، نمونه‌ای از مشارکت و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان است. چنین تجربه‌هایی علاوه بر تقویت توانمندی‌های فردی، زمینه رشد اجتماعی و پرورش روحیه همکاری را نیز فراهم می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر نقش نسل نوجوان در آینده کشور خاطرنشان کرد: آینده ایران در دستان شماست. این سرزمین، این پرچم و این میراث ارزشمند تاریخی به تلاش و همت شما وابسته است. شما وظیفه دارید با علم‌آموزی، تلاش، آگاهی و مسئولیت‌پذیری، از این خاک، آرمان‌ها، دستاوردها و میراث گران‌بهای کشور پاسداری کنید.