به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان‌ماه به میزبانی اندونزی و در شهر جاکارتا برگزار می‌شود.

این مسابقات در دو بخش نوجوانان و بزرگسالان برگزار خواهد شد و تاکنون نزدیک به ۲۰ تکواندوکار برای حضور در این رقابت‌ها و سفر به جاکارتا ثبت‌نام کرده‌اند.

نکته قابل توجه در این دوره از مسابقات، غیبت تیم‌های ایرانی است؛ رقابت‌هایی که ایران مبتکر راه‌اندازی آن بود و نمایندگان کشورمان در ادوار گذشته موفق به کسب عنوان قهرمانی آن شده بودند، این بار بدون حضور باشگاه‌های ایرانی برگزار خواهد شد.

پس از امارات و چین، اندونزی سومین کشوری است که میزبانی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا را پس از ایران بر عهده می‌گیرد.

شرایط پروازی و هزینه‌های بالای اعزام، از جمله دلایل مطرح‌شده برای عدم استقبال باشگاه‌های ایرانی از حضور در این مسابقات عنوان شده است.