به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه ایمون رضایی با عنوان «عجایب به مشغولات» به کیوریتوری دلارام آشتیانی، از ۱۵ تا ۲۵ آبان‌ ۱۴۰۵ در گالری ژورآ برگزار می‌شود.

این مجموعه با محوریت بازنمایی جهانی میان واقعیت و خیال، به واکاوی وضعیت انسان معاصر و مشغولیت‌های بی‌پایان وی در زندگی شهری می‌پردازد؛ جهانی که در آن مرز میان واقعیت و تخیل کمرنگ شده و هر چیز می‌تواند به شکلی دیگر بدل شود.

هر یک از آثار این مجموعه واجد روایتی در ذهن هنرمند است، اما این روایت‌ها لزوماً به معنایی قطعی و از پیش تعیین‌شده منتهی نمی‌شوند و مخاطب را در مواجهه‌ای آزاد با جهان شخصی هنرمند قرار می‌دهند.

نمایشگاه «عجایب به مشغولات» از ۱۵ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری ژورآ میزبان علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی است.

علاقه‌مندان برای حضور در این نمایشگاه به آدرس تهران، ونک، شیخ‌بهایی شمالی، میدان پرسپولیس، خیابان پرسپولیس (پیروزان)، پلاک ۲۰، طبقه اول، گالری ژورآ، مراجعه کنند.