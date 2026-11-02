به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رویداد، نمایشگاه گروهی «مشق‌های ناتمام» با ارائه ۸۵ اثر از ۵۶ هنرمند، از ۱۰ تا ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در موزه صلح تهران برگزار می‌شود. این رویداد با محوریت پیامدهای انسانی جنگ و نگاهی ویژه به فاجعه میناب، تلاش دارد از دریچه هنر، بخشی از رنج‌ها، فقدان‌ها و تجربه‌های انسانی ناشی از جنگ را بازتاب دهد.

«مشق‌های ناتمام» بستری برای بازنمایی تأثیرات جنگ بر زندگی انسان‌ها، به‌ویژه کودکان، خانواده‌ها و جامعه است. آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه، با بهره‌گیری از زبان‌ها و شیوه‌های متنوع هنری، به موضوعاتی همچون فقدان، آسیب‌های انسانی، خاطرات، رؤیاهای ناتمام، تاب‌آوری و امید می‌پردازند.

در این میان، فاجعه میناب به‌عنوان یکی از محورهای مورد توجه نمایشگاه، زمینه‌ای برای بازتاب ابعاد انسانی و اجتماعی جنگ و تأمل درباره پیامدهای آن بر زندگی کودکان و خانواده‌ها فراهم کرده است.

هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه، کتاب آثار هنرمندان شرکت‌کننده نیز طی آئینی رونمایی خواهد شد. این کتاب مجموعه‌ای از آثار و روایت‌های هنرمندان حاضر در این رویداد را گردآوری کرده و به ثبت بخشی از واکنش‌های هنری به موضوع جنگ اختصاص دارد.

در این رویداد، ۵۶ هنرمند با ارائه ۸۵ اثر در رشته‌ها و قالب‌های هنری مختلف حضور دارند.

ثنا طالشی، آوا جهانگیرزاده، فریمهر فلاحی، یسنا نقی‌پور، ثنا شورمیج، گندم امیدی، تارا پولادی، مهیا بهمنی، ایلیا نوروزی، زهرا عصاریان، صبا صباغ‌ها، نیایش آدینه، تسنیم میاری، نیلیا سادات میررضائی، نیکی جمال‌پور ثمرین، مریم قنبری، فاطمه فاتح، زهرا کاظمی، آزاده حسینی‌نژاد، هایده هواسی، رحیمه کردکتولی، فاطمه شهسوار، محراب عبدالله‌زاده، الهه امین‌باقری، حامد اکرمی، رقیه پویان، پروین سلطانی، سهیلا سیفی علی‌بلاغی، هاجر درخشنده، فاطمه نبی، شبنم زند، هنگامه همتی، فاطمه فرشی حقی، زهره فرشی حقی، بهاره پوراحسان، مجتبی (امید) احمدی، آزیتا اسداللهی، معصومه عبدی، نسرین احمدیان، سپیده اوسطی، سیمین فرخی، نرگس عمرانی تبریزی، معصومه ابراهیمی، عادله خمسه عشری، ساناز فخرآذری، فاطمه کریمی، مرجان بهروزپور باغمیشه، ملیحه میرزایی، سپیده اسماعیل‌پور سلطانی، آتنا محمود سلطانی، معصومه ابراهیمی، سیداشکان حقیقی، صباح آل علی، نوشین مبشری، مریم سروش‌تبار و فرزانه منتظران، هنرمندان شرکت‌کننده در این رویداد هستند.

نمایشگاه گروهی «مشق‌های ناتمام» به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و مرکز معرفی فرهنگی و با همکاری موزه صلح تهران، کانون فرهنگی هنری دایا و مؤسسه فرهنگی هنری آوای نصر ایرانیان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه و رونمایی از کتاب آثار هنرمندان، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح در موزه صلح تهران برگزار شد. علاقه‌مندان می‌توانند از دوشنبه تا پنجشنبه، از ساعت ۱۲ تا ۱۶ از این نمایشگاه بازدید کنند.