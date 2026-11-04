علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری نشست شورای ترافیک در گرمسار بیان کرد: نظم دادن به حوزه معابر، خیابان ها و میادین داخل شهر رسالت اصلی شورای ترافیک شهرستان گرمسار است.

وی با بیان اینکه این شورا همچنین وظیفه آرام سازی رفت و آمدها و کاهش تصادفات را در گرمسار دارد، افزود: متاسفانه وضعیت خیابان های گرمسار از سال های قبل به شکلی است که تعداد تصادفات ما بالا است.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه عدم رعایت قوانین رانندگی از جمله مهمترین علل حوادث ترافیکی در این شهرستان است، گفت: وجود خیابان هایی که باعث شده ماشین ها با سرعت بالا تردد داشته باشند از دیگر عوامل تصادفات است.

همتی با بیان اینکه در خیابان های شهر گرمسار حداکثر سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت است، گفت: در بلوارهایی مانند آزادگان حداکثر سرعت ۶۰ کیلومتر بر ساعت است اما تردد ها بسیار بالاتر از این میزان است.

وی با بیان اینکه تعدادی از رانندگان رعایت کافی را ندارند، افزود: در هفت ماهه ۱۴۰۵ بالغ بر ۲۵۰ مورد تصادف در شهر گرمسار رخ داده و ۳۰۰ مورد مصدوم را داشتیم.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه در داخل شهر گرمسار طی هفت ماهه امسال چهار نفر بر اثر تصادفات فوت شدند، گفت: بسیاری از این تخلفات و حرکت های موتورسیکلت ها خودروها خلاف مقررات، بعضاً باعث بروز حوادث سنگینی شده است.

همتی با بیان اینکه ایجاد دوربرگردان های کاملاً فنی از جمله اقداماتی است که در شهر گرمسار انجام شده تا تصادفات را کاهش دهیم، تاکید کرد: قراردادی نیز از سوی شورای شهر گرمسار با مشاور طرح ترافیک گرمسار بسته شده است.

وی با بیان اینکه بر طبق این قرارداد اصلاحاتی در معابر سطح شهر گرمسار در دست اجرا است، افزود: نظرات فنی کارشناسان در این تغییرات اعمال می شود خوشبختانه بعد از اجرای دو دوربرگردان بلوار آزادگان بجز دو مورد تصادفاتی که ۱۰۰ درصد راننده ها مقصر بودند، شاهد تصادفات دیگری نبودیم در صورتی که در همین مسیر تصادفات مکرر و فوتی نیز داشتیم.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه در ورودی شرقی شهر و تقاطع ۳۰ متری نیز میدانی جدید ایجاد می شود، گفت: دوربرگردان مقابل شهرک قائم که شاهد تصادفات زیادی است، دوربرگردان فنی اجرا خواهد شد مقابل ترمینال نیز یک میدان را خواهیم داشت که از تصادفات می کاهد و هم اکنون مراحل بازبینی و مطالعه آن در دست اجرا است.