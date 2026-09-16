به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی ترافیک گرمسار در محل فرمانداری این شهر، اظهار کرد: رفع مشکلات ترافیکی، ایمن‌سازی معابر و ساماندهی نقاط پرتردد در اولویت قرار دارد.

وی در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات شورای ترافیک، گفت: دستگاه‌های عضو شورای ترافیک باید با هماهنگی و هم‌افزایی، اجرای به‌موقع مصوبات را پیگیری کنند.

فرماندار گرمسار رفع گره‌های ترافیکی و کاهش سوانح رانندگی نیازمند اقدامات همزمان فنی، زیرساختی و آموزشی دانست و افزود: فرهنگ‌سازی در زمینه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

همتی تاکید داشت: دستگاه های مربوط باید به نحوی فعالیت کنند که آثار اقدامات انجام شده در راستای بهبود تردد و افزایش ایمنی شهروندان باید ملموس باشد.

وی افزود: راهکارهای ارتقای ایمنی معابر، روان‌سازی تردد، آرام‌سازی ترافیک در نقاط پرحادثه و ساماندهی ورودی‌ها و تقاطع‌های پرتردد بررسی و تصمیمات لازم برای اجرا و پیگیری به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است.