به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی ترافیک گرمسار در محل فرمانداری این شهر، اظهار کرد: رفع مشکلات ترافیکی، ایمنسازی معابر و ساماندهی نقاط پرتردد در اولویت قرار دارد.
وی در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات شورای ترافیک، گفت: دستگاههای عضو شورای ترافیک باید با هماهنگی و همافزایی، اجرای بهموقع مصوبات را پیگیری کنند.
فرماندار گرمسار رفع گرههای ترافیکی و کاهش سوانح رانندگی نیازمند اقدامات همزمان فنی، زیرساختی و آموزشی دانست و افزود: فرهنگسازی در زمینه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
همتی تاکید داشت: دستگاه های مربوط باید به نحوی فعالیت کنند که آثار اقدامات انجام شده در راستای بهبود تردد و افزایش ایمنی شهروندان باید ملموس باشد.
وی افزود: راهکارهای ارتقای ایمنی معابر، روانسازی تردد، آرامسازی ترافیک در نقاط پرحادثه و ساماندهی ورودیها و تقاطعهای پرتردد بررسی و تصمیمات لازم برای اجرا و پیگیری به دستگاههای متولی ابلاغ شده است.
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