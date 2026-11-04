به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق برای انجام سفری رسمی، بغداد را به مقصد منامه پایتخت بحرین ترک کرد.

بر اساس این گزارش، وی در راس هیئتی عالی رتبه عازم بحرین شده است.

حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که علی الزیدی نخست وزیر عراق امروز سفر رسمی خود به بحرین را آغاز کرده است و این سفر در چارچوب سیاست ایجاد توازن و گسترش روابط خارجی دولت عراق و اهتمام این کشور به تقویت روابط کشورهای عربی و همکاری با برادران و شرکا انجام می‌شود که با منافع عراق و امنیت منطقه و ثبات آن همسو است.

وی افزود که نخست وزیر عراق در منامه با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور درباره همکاری سیاسی و اقتصادی میان دو کشور رایزنی و در خصوص تحولات منطقه و راه‌های کاهش تنش‌ها و حمایت از راه‌حل‌های سیاسی گفتگو می‌کند.

العبودی اشاره کرد که این سفر در راستای تکمیل سلسله سفرهای نخست وزیر عراق به واشنگتن، آنکارا، تهران، پاریس، برلین، دوحه، ریاض، امان و دمشق انجام می‌شود که مبتنی بر دیدگاه روشن نسبت به روابط بین‌المللی است که مسیرهای متعددی برای همکاری و گفتگو بر پایه‌های احترام متقابل و منافع مشترک می‌گشاید.

منابع خبری پیش از این اعلام کرده بودند که دور جدید سفرهای منطقه‌ای علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق شامل چند کشور و در رأس آن‌ها کویت و بحرین خواهد بود که طی آن پرونده‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد. این سفرها تنها چند روز پس از دیدارهای رسمی او از امان و دمشق و امضای چندین یادداشت تفاهم و توافق‌نامه مشترک انجام می‌شود.

الزیدی در طول ۵ ماه از عمر دولت خود، سفرهایی به آمریکا، ایران، ترکیه، عربستان، قطر، فرانسه، آلمان و در نهایت اردن و سوریه داشته است.