به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا ظهر چهارشنبه گ در مراسم راهپیمایی باشکوه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، با قدردانی از حضور حماسی مردم اظهار داشت: مردم با بصیرت و ولایتمدار شاندرمن، با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر ثابت کردند که پای آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و نظام ایستاده‌اند و در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب، میدان را خالی نخواهند کرد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از تمامی دستگاه‌های اداری و اجرایی شهرستان ماسال، سلسله روحانیت، نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و به‌ویژه دانش‌آموزان عزیز، اظهار داشت:دانش‌ آموزان سرمایه‌های اصلی آینده کشور هستند و نقش مهمی در ساختن فردای ایران اسلامی بر عهده دارند.

فرمانده سپاه ماسال با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان تصریح کرد: امروز سیزدهم آبان، روزی است که به‌عنوان یک یوم‌الله در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است؛ روزی که اگرچه در ظاهر به نام روز دانش‌آموز شناخته می‌شود، اما در باطن پیام‌های عمیق و مهمی برای ملت ایران و ملت‌های آزاده جهان دارد.

پارسا با اشاره به حوادث تاریخی ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ و شهادت دانش‌آموزان در دانشگاه تهران تصربح کرد: دانش‌آموزانی که در آن روز در اعتراض به رژیم پهلوی به میدان آمدند، با نثار جان خود نشان دادند که آگاهی، بصیرت و ایستادگی در برابر ظلم و سلطه‌طلبی، محدود به سن و سال نیست.

وی با اشاره به نقش آمریکا در تحولات تاریخ معاصر ایران افزود: سیزدهم آبان یادآور سه واقعه مهم تاریخی، تبعید حضرت امام خمینی(ره)، شهادت دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکاست؛ وقایعی که هرکدام پیام روشنی درباره استقلال‌طلبی ملت ایران و مخالفت با سلطه بیگانگان دارند.

فرمانده سپاه ماسال در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، حضور مردم در صحنه‌های مختلف را نشانه زنده بودن روحیه مسئولیت‌پذیری و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب دانست.