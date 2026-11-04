به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی روز چهارشنبه در آیین پایانی راهپیمایی ۱۳ آبان در مشهد اظهار کرد: با باز شدن پنجره جنگ همان‌گونه که رهبر عزیز و شجاع‌مان در پیام و دیدار اخیرشان با فرماندهان نظامی با ترسیم ۲ خط روشن اعلام کردند، دیگر محدودیت جغرافیایی در این نبرد نخواهیم داشت و هر جایی که پایگاه آمریکایی‌ها و دشمنان این ملت باشد زیر ضرب رزمندگان ما قرار می‌گیرد و از هر ابزاری برای تحقیر این متجاوزان استفاده خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: این ملت خود را به قدرت بی‌نهایت الهی متصل کرده است از این رو رزمندگانش با همه امکانات محدود بدون تکیه به هیچ قدرت خارجی و فقط با اتکا و به پشتوانه ملت عظیم ایران به پا خاسته و در برابر استکبار جهانی و رژیم جنایتکار اسرائیل ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: دراین جنگ با اراده ملت ایران، تصمیم رزمندگان غیور و نیروهای مسلح ما و فشار اقتصادی ناشی از بسته بودن تنگه هرمز؛ در واقع ایرانی ها هستند تصمیم می‌گیرند قیمت کالاها در مغازه‌های آمریکایی‌ها چقدر گران شود و حمل و نقل آمریکا با چه هزینه‌ای انجام شود.

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تاکید بر اینکه ترامپ تقاص جنایت خود را پس خواهد داد، افزود: کسی که جسارت کرده و رهبر بزرگ این ملت رشید را به شهادت رسانده، تقاص پس خواهد داد و باید در ترس و نگرانی از تعقیب و ناامنی زندگی کند.

وی ادامه داد: امام شهید ما همراه با خانواده‌اش نه در پناهگاه و نه خارج از کشور بلکه در وسط معرکه مبارزه با دشمن استکباری ایستاد و بعد از بیش از چند صد سال اخیر نخستین حاکم ایرانی بودند که در جنگ با دشمن بیرونی ایستاده و به شهادت رسیدند.

وی افزود: آمریکایی ها قصد تغییر رژیم داشتند که این تغییر انجام شد اما نه رژیمی که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و حاکمیت منتخب ملت ایران است، بلکه رژیم سرمایه‌سالار کودک‌خوار و فاسد ترامپ تحت فشار ضربه‌های ملت ایران که اقتصاد آمریکا را به لرزه درآورد؛ تغییر کرد و موجب تحمیل شکست بزرگ تاریخی به رئیس‌جمهور آمریکا شد.

رستمی گفت: امروز ملت ایران در تنگه هرمز تصمیم می‌گیرد که کدام حزب در آمریکا بالا بیاید یا شکست بخورد، ملت ایران امروز تصمیم می‌گیرد که خیابان‌های پاریس، رم و اخیرا سوئیس شاهد تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی مردمی که اقتصادشان تحت فشار قرار گرفته باشد یا نباشد.

وی اظهار کرد: چند ماه است رزمندگان و ملت ما این فشار اقتصادی را به غربی‌ها وارد کرده‌اند و خیابان‌ها و صندوق‌های رأی این کشورها به شدت از این شرایط متاثر شده است و در این شرایط مشخص می شود که ملت بزرگ و مقاوم ایران چقدر جانانه و استوار در طول دهه‌ها در مقابل فشارهای اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و تبلیغاتی سپاهیان شیطان مقاومت کرده و خم به ابرو نیاورده است.

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: اتفاقات و نتایج انتخابات اخیر آمریکا و نارضایتی‌های مردمی در خیابان‌های پاریس، سوئیس، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی و ... همه آغاز مسیر ایران است.

وی عنوان کرد: سنگین‌ترین شکست تاریخی رئیس‌جمهور آمریکا در صندوق‌های انتخاباتی‌ امروز رقم خورد چنانکه جمهوری خواهان در برخی ایالت‌ها پس از ۱۰۰ سال شکست خورند البته برای ما مشخص است که بین گرگ با هر رنگی اعم از سیاه و سفید فرقی نیست.